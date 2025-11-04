自由電子報
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉演藝路重生記取教訓 水上恒司學會斷捨離

水上恒司分享出道以來的心路歷程，坦言過去曾對交出「不負責任的演技」，如今對待工作絕對不敢怠慢。（高雄電影節提供）水上恒司分享出道以來的心路歷程，坦言過去曾對交出「不負責任的演技」，如今對待工作絕對不敢怠慢。（高雄電影節提供）

記者廖俐惠／專訪

水上恒司自2018年因演出日劇《中學聖日記》一炮而紅，在台灣也擁有超人氣，他最近接受本報專訪，分享出道以來的心路歷程，坦言過去面對工作的態度不夠嚴謹，現在經歷多了，更懂得人生的痛苦以及艱辛。

水上恒司帶著新片《九龍大眾浪漫》、《火喰鳥之鳴》來台宣傳，接下來他主演的電影《防風少年》也即將上映，恰好這幾部作品都是有原著基礎的電影，但他分享，劇本會優先於原著，「像是漫改作品角色的塑造，如果完全照著演就會很奇怪又不自然，我習慣抓到角色精髓，並由編劇塑造，我再到片場完成。」

水上恒司在《火喰鳥之鳴》飾演內斂而逐漸崩潰的丈夫。（高雄電影節提供）水上恒司在《火喰鳥之鳴》飾演內斂而逐漸崩潰的丈夫。（高雄電影節提供）

在《火》中說道「一旦摧毀，就無法回頭，也許我們得這麼做，才能解決問題」，戲外的水上恒司也十分認同這句話，坦言自己滿常拋棄所有一切、斷捨離，全部Reset。

他在2021年經歷過與前東家的官司，拋棄藝名「岡田健史」以「水上恒司」之名滿血復活，全部重新開始。被問到出道8年最大的改變是什麼？水上恒司直言：「大概是我懂內心的痛苦以及艱辛的事情吧，人生真的很辛苦，有很多難題，越拍越發現，演戲真的很難。剛開始的我初生之犢不畏虎，可以說一些不負責任的話或不負責任的演技，現在越來越成熟，我知道這其中的分量有多重。」

他知道台灣粉絲一直以來都很支持他，每一封書信都會親自看過，被問到是否對演出台灣電影、戲劇有興趣？水上恒司表示，當然很希望不管是在台灣、日本還是海外國家，都能接演有趣的作品，為了隨時接受挑戰，他強調無時無刻都在準備，盼作為一名演員能有所成長。至於演員的下一個目標，水上恒司坦言，隨著年齡增長，期待能夠自己能夠演好爸爸或者人夫的角色。

