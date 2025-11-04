自由電子報
娛樂 最新消息

賈永婕揪陳隨意請世界吃桌 把辦桌文化推向國際

賈永婕（右二）首度擔任製作人，率領陳隨意（左起）、隋棠和千千在《請世界吃桌》切磋廚藝。（記者潘少棠攝）賈永婕（右二）首度擔任製作人，率領陳隨意（左起）、隋棠和千千在《請世界吃桌》切磋廚藝。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立電視2025內容創新發表會昨登場，全新跨國實境節目《請世界吃桌》主持群賈永婕、隋棠、陳隨意與美食YouTuber千千一同亮相，大方分享彼此廚藝。

節目由賈永婕首度跨足擔任製作人，結合美食、文化與外交，率領明星與廚師組成「辦桌台灣隊」，準備把最具人情味的台灣辦桌文化搬上世界舞台。節目預計前進澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時代廣場及台北101等全球地標舉辦盛宴。

賈永婕私下愛煮菜，這次無酬擔任製作人外，目前也正積極拉贊助，談到廚藝，她笑說：「我做的清蒸魚大家都說讚，只有老公嫌多蒸6秒。」還自爆曾邊喝酒邊煎牛排，結果「鹹到爆」。

隋棠回憶童年常參與家族辦桌，這次想趁機把傳統大菜學好；陳隨意身為團隊總舖師，擁有30多年廚師資歷，表示能把辦桌文化帶上國際舞台很有意義；千千則說正努力學外語，以利屆時與外國人交流。另一位製作人崔姐透露：「除紐約封街限制10桌，其餘地點都超過10桌，製作費堪稱天價！」

