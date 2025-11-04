自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江蕙明年首度陪歌迷過年 春節不出國 用歌聲傳遞幸福

江蕙明年將首次在春節期間舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）江蕙明年將首次在春節期間舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙要陪歌迷過年了！在粉絲的期待下，江蕙開心宣布，明年春節期間確定將返場台北小巨蛋再唱5場，她直呼這是件很幸福的事。

今年9月1日江蕙生日當天，她在小巨蛋完成復出後北高雙蛋23場巡演的最終場演出，當時就有歌迷看不過癮頻喊加場，在主辦單位寬宏藝術的積極爭取下，終於順利申請到場地，江蕙確定明年2月20日大年初四開始再登上小巨蛋舉辦5場「無.有安可場演唱會」，場次包括2月20、21、22、24、25日，歌迷可以提早計畫團圓時刻，也是全家人一起看江蕙演唱會的好時機，高規格且華麗的舞台設計，還有震撼的視覺呈現，再加上江蕙充滿實力與感情的唱功，都將成為民眾春節假期值得欣賞的娛樂節目。

對於春節期間要以歌聲陪伴5萬多粉絲過佳節，江蕙表示：「這次的安可場對自己而言意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年、一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。希望能用更溫柔、更自在的方式及歌聲，和大家一起回味那些歌、那些屬於我們的記憶。」

江蕙談到，原本沒想到會有加場機會，所以很早就安排過年要出國的行程，「現在加場確認，有很多事情要準備，會再調整原本的規劃。」也透露可能會提前與家人圍爐，也會選一天到宜蘭傳藝中心跟家人朋友去走走，因為那裡有她小時候的回憶，離台北又近，有空時經常會到那裡放鬆。

這次門票採「實名登記抽選制」，11月13日凌晨零點至11月14日中午12點開放登記，11月15日中午12點公布中籤名單，詳細購票資訊與實名制規定可洽寬宏售票系統。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中