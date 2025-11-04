江蕙明年首度陪歌迷過年 春節不出國 用歌聲傳遞幸福

江蕙明年將首次在春節期間舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙要陪歌迷過年了！在粉絲的期待下，江蕙開心宣布，明年春節期間確定將返場台北小巨蛋再唱5場，她直呼這是件很幸福的事。

今年9月1日江蕙生日當天，她在小巨蛋完成復出後北高雙蛋23場巡演的最終場演出，當時就有歌迷看不過癮頻喊加場，在主辦單位寬宏藝術的積極爭取下，終於順利申請到場地，江蕙確定明年2月20日大年初四開始再登上小巨蛋舉辦5場「無.有安可場演唱會」，場次包括2月20、21、22、24、25日，歌迷可以提早計畫團圓時刻，也是全家人一起看江蕙演唱會的好時機，高規格且華麗的舞台設計，還有震撼的視覺呈現，再加上江蕙充滿實力與感情的唱功，都將成為民眾春節假期值得欣賞的娛樂節目。

請繼續往下閱讀...

對於春節期間要以歌聲陪伴5萬多粉絲過佳節，江蕙表示：「這次的安可場對自己而言意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年、一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。希望能用更溫柔、更自在的方式及歌聲，和大家一起回味那些歌、那些屬於我們的記憶。」

江蕙談到，原本沒想到會有加場機會，所以很早就安排過年要出國的行程，「現在加場確認，有很多事情要準備，會再調整原本的規劃。」也透露可能會提前與家人圍爐，也會選一天到宜蘭傳藝中心跟家人朋友去走走，因為那裡有她小時候的回憶，離台北又近，有空時經常會到那裡放鬆。

這次門票採「實名登記抽選制」，11月13日凌晨零點至11月14日中午12點開放登記，11月15日中午12點公布中籤名單，詳細購票資訊與實名制規定可洽寬宏售票系統。

