GD熱力狂吸8萬人朝聖 撩粉嗨喊BIGBANG FOREVER

GD昨安可場最終日表演更加精彩，讓人看得目不轉睛。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍昨結束在大巨蛋的演唱會，兩天共吸引8萬人朝聖，他中文連發，還學了撩妹金句「你去哪？跟我回去！」、「我愛你們」，甚至化身「大巨蛋工讀生」與工作人員一起撐住柵欄，笑果十足。

GD帥氣登台，全場尖叫聲不斷。（讀者提供）

昨天最終場吸引小S、林心如、李聖傑、派翠克等人朝聖，GD昨一開口就用中文問候：「好久不見！」並表示：「歡迎各位來到我的家，見到你們很高興！」聽到台下粉絲大喊「龍哥」，GD也用中文笑說：「我知道！大哥！」現場氣氛相當熱烈。

他火力全開，演唱《CRAYON》、《TOO BAD》等歌曲，之後他感性提到上周前往慶州為APEC表演，獲得全場掌聲，GD鞠躬致謝，表示那是很榮幸、神奇的經驗。GD進一步再度分享明年是BIGBANG 20周年，「我們已經準備好了，雖然時間、地點都沒確定，但4月的科切拉音樂節，我們在那表演！」GD希望大家不要錯過，會非常好玩的。

不過由於現場粉絲太過激動，GD一度表示：「給他麥克風！」聽懂粉絲是為BIGBANG應援之後，GD回應：「BIGBANG不是我的，但我是其中一員！BIGBANG FOREVER！」場面十分溫馨。

