自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD熱力狂吸8萬人朝聖 撩粉嗨喊BIGBANG FOREVER

GD昨安可場最終日表演更加精彩，讓人看得目不轉睛。（讀者提供）GD昨安可場最終日表演更加精彩，讓人看得目不轉睛。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍昨結束在大巨蛋的演唱會，兩天共吸引8萬人朝聖，他中文連發，還學了撩妹金句「你去哪？跟我回去！」、「我愛你們」，甚至化身「大巨蛋工讀生」與工作人員一起撐住柵欄，笑果十足。

GD帥氣登台，全場尖叫聲不斷。（讀者提供）GD帥氣登台，全場尖叫聲不斷。（讀者提供）

昨天最終場吸引小S、林心如、李聖傑、派翠克等人朝聖，GD昨一開口就用中文問候：「好久不見！」並表示：「歡迎各位來到我的家，見到你們很高興！」聽到台下粉絲大喊「龍哥」，GD也用中文笑說：「我知道！大哥！」現場氣氛相當熱烈。

他火力全開，演唱《CRAYON》、《TOO BAD》等歌曲，之後他感性提到上周前往慶州為APEC表演，獲得全場掌聲，GD鞠躬致謝，表示那是很榮幸、神奇的經驗。GD進一步再度分享明年是BIGBANG 20周年，「我們已經準備好了，雖然時間、地點都沒確定，但4月的科切拉音樂節，我們在那表演！」GD希望大家不要錯過，會非常好玩的。

不過由於現場粉絲太過激動，GD一度表示：「給他麥克風！」聽懂粉絲是為BIGBANG應援之後，GD回應：「BIGBANG不是我的，但我是其中一員！BIGBANG FOREVER！」場面十分溫馨。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中