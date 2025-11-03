〈讓我們藝起讀書吧〉白潤音武俠迷 最愛金庸刻畫令狐沖

白潤音最愛閱讀金庸或各式武俠小說，希望有朝一日能拍動作片。（白潤音提供）

笑傲江湖一點訣 開朗豁達有個性

記者鍾志均／專訪

童星出身的白潤音今年滿16歲，去年他才以電影《老狐狸》首度角逐台北電影獎影帝，今年又以電影《地母》、《自殺通告》進攻銀幕，作品資歷豐富；面對媒體訪問，白潤音口氣超齡，腦子總是裝滿各種「大人的想法」；原來私下他是書蟲，最愛金庸作品，特別是《笑傲江湖》。

童星出身的白潤音今年滿16歲，作品資歷豐富。（資料照，記者王文麟攝）

白潤音表示平常就常看金庸的小說，很喜歡金庸筆下刻畫角色的細膩風格，「雖然主角令狐沖遇到重重難關，但他開朗豁達的個性，讓他交到許多江湖朋友，並在他困難時幫助他，讓他發揮真正的實力。」

白潤音進一步分享，「主角令狐沖自從遇見任盈盈之後，路上遇到他的三教九流都對他畢恭畢敬，這個橋段我覺得很好笑。」對於書中各種情節如數家珍。

國小迷上武俠小說 和同學交換心得

常說一名偉大的演員，私下或多或少都博覽群書，白潤音表示讀書能讓人更專注，用一種安靜的方式吸收知識，甚至會在閱讀劇本時帶來幫助，更了解台詞背後要表達的東西；他說從國小開始就迷上武俠小說，還會和班上同學一起討論，聊著聊著似乎變得更加有意思。

白潤音分享，班上以前有個同學閱讀範圍很廣，甚至會向他借書來看，還會比一比誰看得快又深；平時有閱讀習慣的白潤音擁有最強「武器」，他表示無論平日、假日，總是習慣在睡前一小時念書，這習慣一直維持至今，讓他在拍戲之餘，也有餘力好好靜下心來吸收書中的資訊。

睡前讀書好習慣 靜心更專注

問及是否有收藏武俠小說的習慣時，白潤音謙虛說「沒有到『收藏』的程度，頂多是最近想看哪本就會買」，接著他列舉《鹿鼎記》、《俠客行》、《天龍八部》、《神鵰俠侶》等，是標準的武俠迷。

至於如此熱愛武俠小說，未來是否想演武俠片？白潤音笑稱當然會想拍動作片，不過不一定是武俠題材，打趣說「角色方面當然希望是強一點的，不要太早掛掉就好。」

