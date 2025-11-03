自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈讓我們藝起讀書吧〉白潤音武俠迷 最愛金庸刻畫令狐沖

白潤音最愛閱讀金庸或各式武俠小說，希望有朝一日能拍動作片。（白潤音提供）白潤音最愛閱讀金庸或各式武俠小說，希望有朝一日能拍動作片。（白潤音提供）

笑傲江湖一點訣 開朗豁達有個性

記者鍾志均／專訪

童星出身的白潤音今年滿16歲，去年他才以電影《老狐狸》首度角逐台北電影獎影帝，今年又以電影《地母》、《自殺通告》進攻銀幕，作品資歷豐富；面對媒體訪問，白潤音口氣超齡，腦子總是裝滿各種「大人的想法」；原來私下他是書蟲，最愛金庸作品，特別是《笑傲江湖》。

童星出身的白潤音今年滿16歲，作品資歷豐富。（資料照，記者王文麟攝）童星出身的白潤音今年滿16歲，作品資歷豐富。（資料照，記者王文麟攝）

白潤音表示平常就常看金庸的小說，很喜歡金庸筆下刻畫角色的細膩風格，「雖然主角令狐沖遇到重重難關，但他開朗豁達的個性，讓他交到許多江湖朋友，並在他困難時幫助他，讓他發揮真正的實力。」

白潤音進一步分享，「主角令狐沖自從遇見任盈盈之後，路上遇到他的三教九流都對他畢恭畢敬，這個橋段我覺得很好笑。」對於書中各種情節如數家珍。

國小迷上武俠小說 和同學交換心得

常說一名偉大的演員，私下或多或少都博覽群書，白潤音表示讀書能讓人更專注，用一種安靜的方式吸收知識，甚至會在閱讀劇本時帶來幫助，更了解台詞背後要表達的東西；他說從國小開始就迷上武俠小說，還會和班上同學一起討論，聊著聊著似乎變得更加有意思。

白潤音分享，班上以前有個同學閱讀範圍很廣，甚至會向他借書來看，還會比一比誰看得快又深；平時有閱讀習慣的白潤音擁有最強「武器」，他表示無論平日、假日，總是習慣在睡前一小時念書，這習慣一直維持至今，讓他在拍戲之餘，也有餘力好好靜下心來吸收書中的資訊。

睡前讀書好習慣 靜心更專注

問及是否有收藏武俠小說的習慣時，白潤音謙虛說「沒有到『收藏』的程度，頂多是最近想看哪本就會買」，接著他列舉《鹿鼎記》、《俠客行》、《天龍八部》、《神鵰俠侶》等，是標準的武俠迷。

至於如此熱愛武俠小說，未來是否想演武俠片？白潤音笑稱當然會想拍動作片，不過不一定是武俠題材，打趣說「角色方面當然希望是強一點的，不要太早掛掉就好。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中