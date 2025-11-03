自由電子報
娛樂 最新消息

胡如虹和她的藝人朋友們》丁噹聲波療癒 吟唱生命新章

丁噹11月將在小巨蛋舉辦兩場演唱會。（記者王文麟攝）丁噹11月將在小巨蛋舉辦兩場演唱會。（記者王文麟攝）

文／胡如虹

丁噹今年在歌手的身分之外，多了一個聲波療癒師Della的分身。

9月底她剛辦過一場《內在整合音樂會》，看她包著頭巾，席地而坐，用頌缽、薩滿鼓的音頻帶領大家感受如波浪般一波又一波的能量，喚醒身上每一個細胞，感覺她宛如古代的巫師，有一種神奇的魔力，既給人滿滿的力量，又讓人心變得很安定。

丁噹今年多了一個能量整合療癒系音療師Della的分身。（丁噹提供）丁噹今年多了一個能量整合療癒系音療師Della的分身。（丁噹提供）

台上熱情台下溫柔 如日與夜各有魅力

我忍不住想到舞台上的丁噹，唱起歌來爆發力十足，嗓音高亢又富磁性，像炙熱的太陽，充滿渲染力。但私底下的丁噹從容優雅，言語溫柔，如同皎潔的月光，跟她在一起，你會自動放慢說話的速度，自然的放鬆，心情變柔和。

台上與台下的丁噹，是日與月的對比，各有魅力，也代表著丁噹的轉化與成長。

丁噹這幾年的變化很大，一直不斷的在上課學習，她去唸了加州整合大學應用心理學碩士，學了薩滿鼓、錘療、氣功。以前聽她說一個人去看電影、吃飯、運動，會覺得她很孤單，忍不住心疼她。現在聽她說一個人去佛教的四大名山普陀山、九華山、五台山、峨嵋山朝聖，卻很羨慕她有這樣的修行之旅，可以磨鍊內在心性，因為我從她的分享裡，感受到了心靈的富足，不再孤單。

丁噹很認真完成人生的功課。（記者王文麟攝）丁噹很認真完成人生的功課。（記者王文麟攝）

錘療診脈薩滿鼓聲 神奇療癒舒緩疼痛

尤其是親身體驗過她的錘療和薩滿鼓聲波療法，發現丁噹不僅擁有唱歌的天賦，可以用歌聲撫慰人心，她還有療癒師的天分。我一直有筋膜炎的疼痛不適，經過她的錘療和薩滿鼓的聲波療法，居然不藥而癒，感覺超神奇。

丁噹說她去學中醫、錘脈，本來是想在外面跑活動時，可以把自己照顧好，沒想到還可以幫到家人、朋友。她今年春節回家過年，就幫外婆、舅舅、舅媽都做了錘療，每個人被她錘完脈後都嘖嘖稱奇，讓她很有成就感。

丁噹用聲波幫助人重拾內在的平和與喜悅。（記者王文麟攝）丁噹用聲波幫助人重拾內在的平和與喜悅。（記者王文麟攝）

「我確實有在想人生下半要用另外一個身分出現。」丁噹俏皮的說她想當「療癒師噹噹」，帶領大家在紛擾的世界裡回到寧靜的狀況。不過她這幾年花很多時間在學習，探索內在，很多朋友不理解，擔心她太沉浸在靈修的世界，忽略了歌手本業。

胡如虹和她的藝人朋友丁噹。（記者王文麟攝）胡如虹和她的藝人朋友丁噹。（記者王文麟攝）

歌聲撫慰人心 11月中再轟蛋

其實丁噹還是很愛唱歌，不會放棄歌手身分，這兩年她又開始辦巡迴演唱會，11月15日就要唱回小巨蛋，兩場《夜遊A Night Tour》夜未眠演唱會門賣早就搶購一空，她很清楚歌迷的支持與期待，知道自己的歌聲可以撫慰人心，唱歌是她的人生使命。

只是連著發生兩次在演唱會上摔落舞台的意外，她也意識到身體健康的重要，開始由外到內的身心靈探索，找到了自我療癒也療癒別人的方法，發現用聲波幫助人重拾內在的平和與喜悅，同時探索內心深處的力量，一樣也是她的人生使命。

從離家出走的叛逆少女，用剛強武裝自己，到現在學會柔軟，用理解修復家人的關係；懂得臣服宇宙的安排，尊重每個生命的智慧，歌手療癒師丁噹活在自己的天賦和使命裡，走在光裡，歌聲傳遞的能量也更強了。

此刻我正在聽著丁噹的歌，從《手掌心》到《泥娃娃》，而你也可以找一首丁噹的歌來聽，感受她的聲音能量。

