娛樂 最新消息

班史提勒致敬已故傳奇父母 紀錄片揭親情與掙扎

班史提勒先前出席紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》紐約電影節首映。（Apple TV提供）班史提勒先前出席紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》紐約電影節首映。（Apple TV提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線訪問〕由「喜劇天王」班史提勒執導的紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》歷時5年完成，以最貼近的角度回顧其父母、傳奇喜劇搭檔「史提勒與米拉」的藝術人生與家庭故事。片中透過珍貴影像與手稿，串連他們從相識、成名到晚年的點滴，揭示舞台背後真實的親情與掙扎。

紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》收錄了安妮米拉（左起）、傑瑞史提勒，還有童年時期的班史提勒和姊姊艾咪史提勒的相處點滴。（Apple TV提供）紀錄片《史提勒與米拉：未曾落幕》收錄了安妮米拉（左起）、傑瑞史提勒，還有童年時期的班史提勒和姊姊艾咪史提勒的相處點滴。（Apple TV提供）

班史提勒坦言，原本只想為父母留下紀錄，卻在拍攝過程中意識到必須誠實面對自己與家人的關係，「如果沒有我自己的參與，故事會少了靈魂。」他與姊姊艾咪於疫情期間在紐約老家開拍，並訪問自己的子女，呈現宛如三代間跨時空的情感對話。

雖然有著知名藝人當父母，但班史提勒形容一家人生活平凡，「那是一種充滿壓力卻真實的愛。」《史提勒與米拉：未曾落幕》不僅是對傳奇喜劇搭檔的致敬，也是班史提勒與家人跨越時空的深情告白，現已於Apple TV上線。

