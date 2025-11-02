自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

81歲馮淬帆辭世 曾喊金門海葬

影星馮淬帆驚傳於前晚辭世，享壽81歲，去年復出參演國片《鬼們之蝴蝶大廈》成為他的遺作。（資料照，記者王文麟攝）影星馮淬帆驚傳於前晚辭世，享壽81歲，去年復出參演國片《鬼們之蝴蝶大廈》成為他的遺作。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕影星馮淬帆驚傳於前晚辭世，享壽81歲。出身廣東的他，雖長年活躍於香港影壇，但選擇在台定居，並早已取得中華民國身分證。據友人透露，他生前曾表達想在金門海葬的心願，希望與堅守金門、捍衛前線的胡璉將軍一同守護台灣海峽。

馮淬帆生前曾說過想在金門海葬，希望死後仍能守護台灣海峽。（翻攝自臉書）馮淬帆生前曾說過想在金門海葬，希望死後仍能守護台灣海峽。（翻攝自臉書）

定居台灣39年 《鬼們之蝴蝶大廈》成遺作

馮淬帆近年多處於半退休狀態，定居台灣長達39年的他，去年復出參演國片《鬼們之蝴蝶大廈》。他曾透露罹患糖尿病，生活樸實，今年5月曾在社群公開戴氧氣罩的照片，坦言住院兩個多月後仍須靠製氧機維生，「年紀到了，只好認了。」

據悉，馮淬帆仍一直使用製氧機幫助呼吸，也已簽下「不急救同意書」，雖行動不便但意識清楚，過世當天上午仍在發文，不過當晚血壓突然降下來，醫院雖緊急做處置，最後仍回天乏術。

令人鼻酸的是，馮淬帆在10月28日香港「綠葉王」許紹雄過世後，才於臉書發文表達不捨，文末寫道：「賢弟那邊等，愚兄隨後來！」如今一語成讖。他生前親友不多，其外甥昨攜妻來台與友人處理後事，至於是否如他的心願海葬，還是要等進一步討論。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中