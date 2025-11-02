81歲馮淬帆辭世 曾喊金門海葬

影星馮淬帆驚傳於前晚辭世，享壽81歲，去年復出參演國片《鬼們之蝴蝶大廈》成為他的遺作。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕影星馮淬帆驚傳於前晚辭世，享壽81歲。出身廣東的他，雖長年活躍於香港影壇，但選擇在台定居，並早已取得中華民國身分證。據友人透露，他生前曾表達想在金門海葬的心願，希望與堅守金門、捍衛前線的胡璉將軍一同守護台灣海峽。

馮淬帆生前曾說過想在金門海葬，希望死後仍能守護台灣海峽。（翻攝自臉書）

定居台灣39年 《鬼們之蝴蝶大廈》成遺作

請繼續往下閱讀...

馮淬帆近年多處於半退休狀態，定居台灣長達39年的他，去年復出參演國片《鬼們之蝴蝶大廈》。他曾透露罹患糖尿病，生活樸實，今年5月曾在社群公開戴氧氣罩的照片，坦言住院兩個多月後仍須靠製氧機維生，「年紀到了，只好認了。」

據悉，馮淬帆仍一直使用製氧機幫助呼吸，也已簽下「不急救同意書」，雖行動不便但意識清楚，過世當天上午仍在發文，不過當晚血壓突然降下來，醫院雖緊急做處置，最後仍回天乏術。

令人鼻酸的是，馮淬帆在10月28日香港「綠葉王」許紹雄過世後，才於臉書發文表達不捨，文末寫道：「賢弟那邊等，愚兄隨後來！」如今一語成讖。他生前親友不多，其外甥昨攜妻來台與友人處理後事，至於是否如他的心願海葬，還是要等進一步討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法