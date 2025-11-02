理想混蛋成軍8年攻蛋 韋禮安揪組新團─2天吸2.2萬粉絲 可沛笑喊「辦2場都快賠錢了」

韋禮安（中）助陣理想混蛋，打趣團名叫做「理想鳥蛋」。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕理想混蛋成軍8年首度攻蛋，昨起在小巨蛋連唱2天，共吸引2萬2千名小混蛋（粉絲名）朝聖，票房進帳約4300萬元。首日嘉賓是韋禮安，驚喜與團員合唱《因為愛》、《女孩》。韋禮安打趣：「我不是隨隨便便當人家的嘉賓喔，我喜歡亂入別人的團體，不是天團我不會亂入。」笑曝團名就改為「理想鳥蛋」嗨翻全場。

橘髮雞丁甩肉10公斤 4人戴墨鏡帥氣上台

請繼續往下閱讀...

理想混蛋從校園的吉他社發跡，團員出道8年來一步步築夢踏實，終於完成了攻蛋夢想。昨晚4人從環繞舞台的四邊登場，戴上墨鏡帥氣現身，接連飆唱《天真世界的叛徒》、《頑強》揭開序幕，接著以衝破4,300萬點擊神曲《離開的一路上》引爆萬人大合唱。

為了小巨蛋首秀，團員們全力以赴。雞丁染了橘髮，賣力甩肉10公斤，還與可沛特別訂製全新專屬麥克風；建廷勤健身維持壯碩體態；阿哲專注音樂改編，希望帶給歌迷聽覺驚喜。可沛打趣說：「第一次萬人演唱會，總不能不用心吧？辦兩場都快賠錢了！」即使票房亮眼，團隊仍將大部分收入投入製作，誠意十足。

田馥甄花禮讚Good Show 韋禮安加碼唱女孩

雞丁自招開場就差點落淚，「走回台上時，我的眼淚跟紙花一樣差點要噴出來，真的非常非常感動開心，也很榮幸可以和大家在小巨蛋慶祝我們的8週年」，阿哲笑喊：「這是我們的夢想，終於實現的一天！終於站上這裡了！台北小巨蛋！」同門師姐田馥甄送上花籃祝福，並表示：「混蛋進蛋，好聽得肆無忌憚！Enjoy！Good Show！」

身為理想混蛋攻蛋的首位嘉賓，韋禮安笑說：「年紀越大，還能經歷的第一次事情就越少，所以能成為理想混蛋首場小巨蛋嘉賓，還是會覺得超爽的啦！」還加碼與理想混蛋合唱了《女孩》掀起高潮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法