自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡思韵戴婚戒宣傳泥娃娃 楊祐寧祈願票房破億

蔡思韵（左）、楊祐寧手作鮮紅果汁，盼《泥娃娃》衝破1億票房。（記者胡舜翔攝）蔡思韵（左）、楊祐寧手作鮮紅果汁，盼《泥娃娃》衝破1億票房。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕恐怖片《泥娃娃》上映至今全台票房已突破8200萬，楊祐寧、蔡思韵昨親手製作象徵「血色能量」的鮮紅果汁，祈願電影衝破億元大關。楊祐寧更稱兩人是「娶某前生子後」，他剛升格為三寶爸，而蔡思韵剛結婚戴著婚戒現身，盼好運旺旺來。

蔡思韵（左）婚後首露面，與剛升格三寶爸的楊祐寧一同宣傳電影《泥娃娃》。（記者胡舜翔攝）蔡思韵（左）婚後首露面，與剛升格三寶爸的楊祐寧一同宣傳電影《泥娃娃》。（記者胡舜翔攝）

蔡思韵上個月與劉俊謙在日本完婚，被問到成為劉太太的心情？她笑說還在適應稱呼「老公」，透露辦完婚禮後就各奔東西，她去韓國拍戲，劉俊謙則有其他工作，完全沒有度蜜月。兩人婚禮的地點選在輕井澤的教堂，婚禮時間沒有特別看日子，而是看教堂是否能夠預約，因此半年前就訂好了10月14日。

蔡思韵還原劉俊謙下跪求婚的場面，「當時我剛運動完，素顏、穿很醜啊，有點小生氣，應該挑一個有化妝的！」不過她稱，現場很溫馨開心，求婚對她來說很驚喜，也很感動。楊祐寧則給祝福：「早生貴子！小孩很棒！」不過蔡思韵搖頭表示目前沒有懷孕的計畫。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中