蔡思韵戴婚戒宣傳泥娃娃 楊祐寧祈願票房破億

蔡思韵（左）、楊祐寧手作鮮紅果汁，盼《泥娃娃》衝破1億票房。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕恐怖片《泥娃娃》上映至今全台票房已突破8200萬，楊祐寧、蔡思韵昨親手製作象徵「血色能量」的鮮紅果汁，祈願電影衝破億元大關。楊祐寧更稱兩人是「娶某前生子後」，他剛升格為三寶爸，而蔡思韵剛結婚戴著婚戒現身，盼好運旺旺來。

蔡思韵（左）婚後首露面，與剛升格三寶爸的楊祐寧一同宣傳電影《泥娃娃》。（記者胡舜翔攝）

蔡思韵上個月與劉俊謙在日本完婚，被問到成為劉太太的心情？她笑說還在適應稱呼「老公」，透露辦完婚禮後就各奔東西，她去韓國拍戲，劉俊謙則有其他工作，完全沒有度蜜月。兩人婚禮的地點選在輕井澤的教堂，婚禮時間沒有特別看日子，而是看教堂是否能夠預約，因此半年前就訂好了10月14日。

蔡思韵還原劉俊謙下跪求婚的場面，「當時我剛運動完，素顏、穿很醜啊，有點小生氣，應該挑一個有化妝的！」不過她稱，現場很溫馨開心，求婚對她來說很驚喜，也很感動。楊祐寧則給祝福：「早生貴子！小孩很棒！」不過蔡思韵搖頭表示目前沒有懷孕的計畫。

