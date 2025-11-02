自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿認與王子逾矩 控老公索討1600萬離婚費-范姜彥豐痛批說謊 惡意醜化

粿粿認與王子逾矩 控老公索討1600萬離婚費-范姜彥豐痛批說謊 惡意醜化粿粿PO影片說明婚變原因。
（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，粿粿被指控與「王子」邱勝翊婚內出軌，引發軒然大波，粿粿昨以17分鐘影片回應反擊。

粿粿（左）與范姜彥豐3年婚姻破裂，雙方如今各執一詞。（資料照，記者胡舜翔攝）粿粿（左）與范姜彥豐3年婚姻破裂，雙方如今各執一詞。（資料照，記者胡舜翔攝）

粿粿坦言與王子確實有「逾矩行為」並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因是長期溝通不良與價值觀落差，而並非第三者介入，並反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。

粿粿稱范姜彥豐過去曾多次提出離婚，但她希望維持家庭、努力修補，直到今年5月母親節爭吵後，才認為關係已難挽回提出分開，粿粿也透露，范姜曾在離婚協商時向她討1600萬元離婚費，之後更以徵信社人員協助談判，提出「可降為1200萬、剩400萬留給家人」的方案，讓她哽咽嘆「婚姻裡怎麼最後都圍繞著錢」。

她也說平常家用及房子頭期款由她支付8成，房子登記在她名下，是兩人協商結果，也強調自己沒有拿半分屬於范姜的錢。而針對外界最關注的「婚內出軌」一事，粿粿說她在處理離婚協商過程，因為情緒脆弱，與王子有了逾矩的行為，對范姜彥豐深感抱歉，不過她否認與王子同居、操控媒體等。

針對粿粿的論述，范姜彥豐顯然並不認同，他直呼粿粿說謊、惡意醜化，並指出粿粿提離婚的時間點，是3月底和王子等人去美國行回來時提出的，這之後范姜彥豐開始找婚姻諮商試圖挽留，期間發現出軌證據才讓他心死，「並非妳說的是協商離婚後，才跟邱勝翊先生毀了我們這個家。」並喊話粿粿留點口德，雙方如今各執一詞，他們婚姻破裂的真實內幕恐怕也只有當事人清楚了。

