GD燃爆大巨蛋 俏皮細數第一次 開心預告明年BIGBANG將同登科切拉音樂節

GD成為第一位登上大巨蛋開唱的韓國男星，霸氣十足。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍昨成為第一個登上大巨蛋的韓國男星，「Übermensch」安可場連唱兩天，預計吸引8萬人朝聖，好友李洙赫、藝人「棒棒堂」阿緯、林美秀都是座上賓。昨他頭戴王冠、身穿彩虹玫瑰花外套現身，看著大巨蛋的滿場觀眾更感動直呼：「真是太棒了！」

GD身穿彩虹玫瑰花裝登上大巨蛋演出，嗨翻4萬歌迷。（讀者提供）

GD前天結束在APEC的演出後，立刻搭乘專機飛來台，昨天開場帶來《POWER》、《HOME SWEET HOME》兩首夯曲，並以中文自我介紹：「你好，大家好，我是權志龍」，還問粉絲：「你愛我嗎？」台下歌迷大喊「愛」！聲音震耳欲聾，GD還一度要粉絲冷靜，不要太激動了。

請繼續往下閱讀...

GD大巨蛋連唱兩天，吸引8萬人朝聖。（讀者提供）

7月才在小巨蛋連唱3天，GD感慨時間過得很快，「雖然才過了114天，但我感覺好像已經過了1年沒來了，但這可能不是最後一場在台北的表演，我希望能再次於這個場地見到你們。」在演唱《TODAY》時，GD走下台與粉絲們互動，他接過粉絲的墨鏡想要戴上，結果被頭髮卡到，一度出動保鑣協助，只好把粉絲手機當鏡子整理頭髮，GD看到粉絲把應援牌拿反了，還幫忙擺正，看出韓流天王調皮的一面。

GD獻唱多首夯曲，嗨翻全場4萬人。（讀者提供）

GD昨細數人生中的各種第一次，包括第一張專輯、第一次演唱會及初吻等，「感謝人生各種第一次的經驗，成就了這一天。」他預告明年是BIGBANG出道20周年，BIGBANG將一起登上4月的科切拉音樂節，「我不再是一個人，我會跟男孩們一起，一切會很好的！」他並大喊「FOREVER」，與粉絲相約永遠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法