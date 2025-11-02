自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD燃爆大巨蛋 俏皮細數第一次 開心預告明年BIGBANG將同登科切拉音樂節

GD成為第一位登上大巨蛋開唱的韓國男星，霸氣十足。（讀者提供）GD成為第一位登上大巨蛋開唱的韓國男星，霸氣十足。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍昨成為第一個登上大巨蛋的韓國男星，「Übermensch」安可場連唱兩天，預計吸引8萬人朝聖，好友李洙赫、藝人「棒棒堂」阿緯、林美秀都是座上賓。昨他頭戴王冠、身穿彩虹玫瑰花外套現身，看著大巨蛋的滿場觀眾更感動直呼：「真是太棒了！」

GD身穿彩虹玫瑰花裝登上大巨蛋演出，嗨翻4萬歌迷。（讀者提供）GD身穿彩虹玫瑰花裝登上大巨蛋演出，嗨翻4萬歌迷。（讀者提供）

GD前天結束在APEC的演出後，立刻搭乘專機飛來台，昨天開場帶來《POWER》、《HOME SWEET HOME》兩首夯曲，並以中文自我介紹：「你好，大家好，我是權志龍」，還問粉絲：「你愛我嗎？」台下歌迷大喊「愛」！聲音震耳欲聾，GD還一度要粉絲冷靜，不要太激動了。

GD大巨蛋連唱兩天，吸引8萬人朝聖。（讀者提供）GD大巨蛋連唱兩天，吸引8萬人朝聖。（讀者提供）

7月才在小巨蛋連唱3天，GD感慨時間過得很快，「雖然才過了114天，但我感覺好像已經過了1年沒來了，但這可能不是最後一場在台北的表演，我希望能再次於這個場地見到你們。」在演唱《TODAY》時，GD走下台與粉絲們互動，他接過粉絲的墨鏡想要戴上，結果被頭髮卡到，一度出動保鑣協助，只好把粉絲手機當鏡子整理頭髮，GD看到粉絲把應援牌拿反了，還幫忙擺正，看出韓流天王調皮的一面。

GD獻唱多首夯曲，嗨翻全場4萬人。（讀者提供）GD獻唱多首夯曲，嗨翻全場4萬人。（讀者提供）

GD昨細數人生中的各種第一次，包括第一張專輯、第一次演唱會及初吻等，「感謝人生各種第一次的經驗，成就了這一天。」他預告明年是BIGBANG出道20周年，BIGBANG將一起登上4月的科切拉音樂節，「我不再是一個人，我會跟男孩們一起，一切會很好的！」他並大喊「FOREVER」，與粉絲相約永遠。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中