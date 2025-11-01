幻藍小熊備戰高流 揪粉絲獻愛助弱勢

幻藍小熊擔任公益大使，近來為了高流演唱會努力排練中。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「GENBLUE」幻藍小熊昨出席紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使記者會，她們將在高流開唱，提到上月在金鐘獎頒獎典禮跟台語歌王羅時豐的合體演出備受好評，團員笑說：「我們跟大牛哥是第一次合作，他對我們很照顧，有時候排練到很晚，大牛哥會一直關心我們，問我們會不會餓，像爸爸一樣，又很幽默。」還有粉絲不斷敲碗要羅時豐擔任她們的演唱會嘉賓。

幻藍小熊11月8日將在高雄流行音樂中心開唱，近來正在努力排練中，她們9月本來要到美國大聯盟球場演出，卻因為簽證問題到了美國被遣返，6人被帶到「小房間」詢問，氣氛非常緊張。

幻藍小熊回憶當時情況，所有的工作人員都被聚集在一起，詢問後發現簽證出問題，當場被通知遣返回台灣，大家都覺得好可惜，更對特別飛去美國的粉絲感到抱歉，希望未來還有機會能去表演。

幻藍小熊受邀擔任紅心字會的公益大使，隊長XXIN表示：「能成為紅心字會的公益大使真的很榮幸，也覺得這是一份能讓我們把愛傳遞出去的機會。平常的我們從粉絲那收到很多溫暖，這次能換我們發揮自己的影響力，讓更多的人關心弱勢族群，去做一些能幫助別人的事，讓這些能量持續循環，是件很有意義的事！」

來自韓國的AYEON阿勇也說：「如果我的小小影響力能給某人帶來力量，我想沒有比這更幸福的事情了。」采甄則認為，很開心透過公益行動能讓更多的人們，關注弱勢家庭並且給予幫助。

