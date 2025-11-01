自由電子報
娛樂 最新消息

《王子粿粿出軌風波》范姜彥豐聲明指控有據 簡廷芮自清老公力挺

簡廷芮和老公賴冠儒結婚4年多。（翻攝自IG）簡廷芮和老公賴冠儒結婚4年多。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺、林欣穎／台北報導〕粿粿和范姜彥豐3年婚姻遭「王子」邱勝翊介入，范姜彥豐昨透過律師聲明再度強調，自己指控內容均有證據，必將證據於訴訟中適時提出，「相關事件發生於婚姻關係存續中，不容既『不是破壞家庭』卻又『超過了朋友間應有的界線』之矛盾存在。」字裡行間都狠酸王子當時道歉的說詞。

范姜彥豐（右）和老婆粿粿撕破臉。（資料照）范姜彥豐（右）和老婆粿粿撕破臉。（資料照）

此次婚變不只爆出這三角關係，王子和粿粿等《全明星運動會》友人今年3月的美國行，也被指是出軌團，狗仔葛斯齊爆料同團的還有另一對有婚內出軌行徑，范姜彥豐也退追簡廷芮和王品澔的社群帳號，導致人妻簡廷芮和王品澔也捲入風波。

王品澔（左起）、粿粿、簡廷芮和王子今年3月底美國行。（翻攝自IG）王品澔（左起）、粿粿、簡廷芮和王子今年3月底美國行。（翻攝自IG）

簡廷芮沉默3天，昨發出聲明，指出自己與粿粿、王子有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，強調「絕不支持任何不當行為」，徹底和王子、粿粿切割；接著提到自己向來生活重心都在家庭與工作，沒有與任何人有不當關係。

而簡廷芮和圈外老公賴冠儒結婚4年多，育有一子一女，賴冠儒隨後也轉發簡廷芮的聲明，表態「希望別再有任何不實指控影響我的家庭」，以強硬發言力挺老婆。

