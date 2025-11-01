民歌彩排 鄭怡施孝榮憶坣娜滿滿不捨

民歌50高峰會最終加場彩排，民歌手開心相聚，鄭怡（中排左三起）及施孝榮對於坣娜的離世感到非常難過。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鄭怡、施孝榮、周治平、趙詠華等民歌手昨為了「2025民歌50高峰會最終加場」彩排，對於坣娜因為肺腺癌離世的噩耗，鄭怡不捨表示：「現在還健康的朋友要常常相聚，不要是只有演唱會才碰面。」李明德也感嘆，非常珍惜跟好友的相聚時光。

施孝榮透露，這些年娛樂圈損失不少藝人，包括鄭華娟、韓賢光還有大S，「坣娜對我來說，就是美麗、堅毅、善良又親切，我們有好幾個共同朋友，她就是這樣的人，但離世才講這些很可惜。」

鄭怡當年從加拿大返台演出，坣娜時常主動送上關心，更分享瑜伽的影片，提供她身體自我調適的方式，讓鄭怡感動說：「她的鼓勵，對我來說是很大的支持，她很溫暖，知道行有餘力要幫助別人。」

「民歌50高峰會」11月將在北中南盛大登場，距離首場演出不到一個月，施孝榮表示，這次演唱歌單為全新編排，大家很早就開始投入籌備與練唱，「希望能展現每位歌手最具代表性的聲音與風格，讓觀眾聽到熟悉的旋律，也能感受到新的感動。」

