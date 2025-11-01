坣娜肺腺癌離世 老公12月辦追思會 悲曝天后平靜抗癌 已依猶太教習俗48小時內入土

薛智偉公開發聲，證實坣娜是在10⽉14⽇因為肺腺癌離世。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后坣娜上月病逝享年59歲，她的美籍猶太裔夫婿薛智偉昨天公開發聲，證實她是在10⽉14⽇肺腺癌離世，生前已經勇敢抗癌多年。薛智偉也宣布：「我將於12⽉14⽇舉辦坣娜的追思會，讓她的朋友與支持者透過這個機會來懷念她，細節日後會再通知大家，讓我們再⼀次因她相聚，感受她的愛與良善。」

薛智偉透露，坣娜一生低調，個性不願張揚，因此特別交代，不希望公開發喪，以免打擾他人，「然而，我仍希望向關心她的朋友、支持者與社會各界表達感謝，也讓大家知道，她是一位真正擁有⾼尚靈魂與非凡智慧的人。」

薛智偉表示尊重並遵從她生前的意願，「依照猶太教習俗，於48小時內完成土葬，10月16日將其安葬於金寶山的家族猶太聖殿中，將來我亦會於此與她相伴。」令人看了動容。

薛智偉在2017年與坣娜結婚，他表示：「這8年，是我人牛中最充滿啟發與感動的時光。」透露坣娜在2021年辦完演唱會，就開始出現咳嗽症狀，當時碰上疫情不便就醫。薛智偉遺憾表示：「沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。醫師當時預估她僅剩8至12個月的時間，但她以堅強的意志與從容的心態，陪我又多走了4年。」

坣娜生前奮力抗癌，病中仍維持自律的生活依然早起以及做瑜伽，用極平靜的節奏看待生命，薛智偉表示：「身邊的朋友完全看不出她面對疾病的辛苦，溫暖善良的她鼓舞著每個人，也持續為我們的理想奮鬥著。這段時間，我們幾乎24⼩時相伴生活與工作。」

薛智偉表示在坣娜離世的前3個月，身體已經明顯虛弱，她希望以居家安寧的方式走完人生，最終薛智偉在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。

薛智偉常稱坣娜是天使，不捨慟別愛妻，感性表示：「她的智慧與靈魂遠超乎我所能想像。坣娜，我的愛人、我的妻子、我的朋友、我的老師，她讓我從只懂得經營事業的商⼈，提升視野並得到更多祝福。」

