Rain明年1月韓流襲台 暌違20年重返小巨蛋

Rain暌違20年將於明年1月重返台北小巨蛋開唱。（大步整合行銷提供）Rain暌違20年將於明年1月重返台北小巨蛋開唱。（大步整合行銷提供）

〔記者許世穎／台北報導〕亞洲韓流天王Rain在今年2月帶著全新巡演《Still Raining》首登高流，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，他昨無預警在社群上公布，將於明年1月再次來台，於台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING： ENCORE〉-TAIPEI」台北安可場演唱會。

此次台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，對他的音樂生涯可說別具意義，他因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅，20年前挾著高人氣登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情濕背秀掀起全台暴動，不僅從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手。

對此Rain感性表示，這次的攻蛋對他意義非凡，更象徵他與台粉間跨越時光的情誼。台北站成為「Still Raining：Encore」巡演的亞洲首站，將以全新視覺特效震撼演出。台北安可場演唱會將於2026年1月17日在台北小巨蛋登場，門票在今年11月30日上午11點30分於klook正式開賣。

