自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lulu結婚10天報喜懷孕 陳漢典甜回等很久

新婚10天的陳漢典（左）、Lulu合體，即興重現「我懷孕了」橋段。（記者胡舜翔攝）新婚10天的陳漢典（左）、Lulu合體，即興重現「我懷孕了」橋段。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城笑噴版》昨舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方等人亮相。結婚僅10天的Lulu與陳漢典婚後首度合體，笑料與粉紅泡泡齊飛，還在現場「報喜懷孕」。

藝術總監王月（右四）率《半里長城笑噴版》主演周家寬（左起）、大愷、杜詩梅、陳漢典、Lulu、郭子乾、樊光耀和郁方亮相，眾星古裝登場氣勢十足。（記者胡舜翔攝）藝術總監王月（右四）率《半里長城笑噴版》主演周家寬（左起）、大愷、杜詩梅、陳漢典、Lulu、郭子乾、樊光耀和郁方亮相，眾星古裝登場氣勢十足。（記者胡舜翔攝）

劇中兩人飾演前任戀人，Lulu為了挽回對方搬出懷孕橋段，被問到是否私下練習過這段戲，Lulu立刻自導自演：「我懷孕了。」陳漢典馬上甜回：「等這天等很久！」還賣關子明年2月台中場，有望看到一位孕婦，讓Lulu急喊開玩笑，目前沒計畫。

導演許栢昂笑稱Lulu排戲時，對陳漢典講不了狠話，特別溫柔，懷疑兩人假戲真做，還調侃是不是迫於壓力才結婚。Lulu與陳漢典異口同聲：「沒有計畫，聊著聊著就結婚了。」陳漢典更放閃：「我是外貌協會，我貪圖她的美色。」一旁王月止不住笑意，「他們早就喜歡彼此，《半里長城》撿到寶，這次演得特別好，每一場都很精彩。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中