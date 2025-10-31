Lulu結婚10天報喜懷孕 陳漢典甜回等很久

新婚10天的陳漢典（左）、Lulu合體，即興重現「我懷孕了」橋段。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城笑噴版》昨舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方等人亮相。結婚僅10天的Lulu與陳漢典婚後首度合體，笑料與粉紅泡泡齊飛，還在現場「報喜懷孕」。

藝術總監王月（右四）率《半里長城笑噴版》主演周家寬（左起）、大愷、杜詩梅、陳漢典、Lulu、郭子乾、樊光耀和郁方亮相，眾星古裝登場氣勢十足。（記者胡舜翔攝）

劇中兩人飾演前任戀人，Lulu為了挽回對方搬出懷孕橋段，被問到是否私下練習過這段戲，Lulu立刻自導自演：「我懷孕了。」陳漢典馬上甜回：「等這天等很久！」還賣關子明年2月台中場，有望看到一位孕婦，讓Lulu急喊開玩笑，目前沒計畫。

導演許栢昂笑稱Lulu排戲時，對陳漢典講不了狠話，特別溫柔，懷疑兩人假戲真做，還調侃是不是迫於壓力才結婚。Lulu與陳漢典異口同聲：「沒有計畫，聊著聊著就結婚了。」陳漢典更放閃：「我是外貌協會，我貪圖她的美色。」一旁王月止不住笑意，「他們早就喜歡彼此，《半里長城》撿到寶，這次演得特別好，每一場都很精彩。」

