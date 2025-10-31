自由電子報
娛樂 最新消息

羅志祥揪馬志翔《做伙》飆戲驚知是遠房親戚 自認沒資格評論王子感情爭議

羅志祥（右）與馬志翔是遠房親戚。（華納音樂提供）羅志祥（右）與馬志翔是遠房親戚。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥昨天舉辦新歌《做伙》MV首映會，他這次邀來馬志翔與楊貴媚跨刀合作演出，受訪透露與馬志翔是遠房親戚，非常感動這次能有合作機會。對於近來「王子」邱勝翊與粿粿爆出的感情爭議，他回應：「有看到新聞，但我說真的我沒資格評論別人的事情，只希望他們好好去解決吧！」透露與王子曾是球友，近年比較少聯絡。

羅志祥出席新歌《做伙》MV首映會。（記者潘少棠攝）羅志祥出席新歌《做伙》MV首映會。（記者潘少棠攝）

小豬首度挑戰台語歌曲《做伙》，昨天與歌迷一起在電影院欣賞親自演出的微電影，他飾演被騙錢，仍堅持報案求助的打工族，馬志翔則特別演出被命運推著走的詐騙車手。

令人意外的是，馬志翔其實是小豬的遠房親戚，小豬笑說：「一開始馬志翔先跟我說的，當下我嚇到。他說他有天跟媽媽聊到最近常跟我打球，結果他媽媽突然說：『你知道你跟志祥是親戚嗎？』後來我去問我阿公，才知道我們家族裡名字中間都一定有個『志』字，原來這真的是有淵源！」讓MV多了份命定情誼。

羅志祥（左）與馬志翔飆戲過足戲癮。（華納音樂提供）羅志祥（左）與馬志翔飆戲過足戲癮。（華納音樂提供）

小豬飾演被詐騙的底層打工族，私下曾聽信朋友卻投資失利，被對方騙了好大一筆錢，他受訪不透露對方身分，「無所謂，我也學習到一課」，表示對方和他是一樣的獅子座，「我以為他性格會跟我一樣，結果不是」，自嘲現在還是很容易相信人。小豬12月13、14日將在小巨蛋舉辦「30巡迴演唱會 台北站」演唱會，他受訪預告兩場演唱會都會有大咖嘉賓助陣。

