王子捲偷吃粿粿 重挫演藝事業─活動、個唱告吹 六棒計劃止步

王子深陷粿粿婚變風波，原先安排好的活動陸續取消。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚，前天范姜彥豐大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，儘管雙方皆發聲滅火，仍有大批網友不買單。多年來形象極好的王子也因該醜聞重挫事業，原定明天出席的品牌一日店長活動，以及11月上海個人音樂會相繼取消，讓先前因受閃兵事件影響而活動停擺的棒棒堂再添陰霾。

范姜彥豐（中）大動作指控老婆粿粿（右）與王子婚內出軌，此事掀起軒然大波。（翻攝自IG）

傳范姜蒐證求償出軌妻1200萬

范姜彥豐在指控粿粿婚內出軌後，網上瞬間炸鍋，范姜彥豐強調他手上握有明確證據，被猜測是透過徵信社取得，估計求償金額可達千萬，據悉男方打算求償1200萬、不含贍養費，然而粿粿只願付500萬，兩人因為價碼談不攏協商破裂，這才鬧上檯面，不過針對傳言，粿粿所屬經紀公司並未做出正面回應。

而在婚變爆出後，昔日與王子、粿粿交好的《全明星運動會》隊友都未表態，網友犀利言論更一度波及粿粿與范姜彥豐年幼家人，范姜彥豐昨也特別發聲喊話，強調家人是無辜的，請勿隨意開玩笑。

與3人私下都有交情的巫苡萱，昨出席樂天市場活動時，透露之前一起赴日滑雪時，並無察覺異狀，更說粿粿與范姜彥豐是她心中的模範夫妻，坦言看到新聞當下十分錯愕。

巫苡萱（圖）與王子、粿粿和范姜彥豐等人曾一起去日本滑雪，對於婚變消息感到錯愕。（記者林欣穎攝）

活動、個唱告吹 六棒計劃止步

如今王子深陷風波，代言、業配受到影響在所難免，按表定計劃他原本11月將赴上海舉行個人音樂會，但主辦方昨已宣布取消演出，並進行退票。目前王子手上並無節目，原先與棒棒堂成員的《來吧！哪裡怕》第二季因為威廉、小杰涉閃兵仍處於停擺狀態，日前又傳出12月的新北耶誕城表演將被拉掉。

令粉絲們感到遺憾的是，明年將迎來棒棒堂出道20週年，原本風光拿下金鐘60實境節目主持人獎的六棒曾表示要努力促成演唱會，如今成了未定數。

