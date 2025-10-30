陳昇慶生笑領敬老金 當兵3年入選軍樂隊

陳昇年底將再次舉辦跨年演唱會，昨生日碰上重陽節，收到很多祝福。

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳昇昨天過67歲生日，剛好也是九九重陽節，笑說他和老婆可以一起領3千元敬老金，不過他直言不愛過生日，「我怕被提醒生命最後倒數計時！」最近不少男星陷入閃兵風暴，曾當兵3年的陳昇卻說：「謝謝國家給我的大禮！」

12月31日陳昇將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，他開玩笑說：「伍佰一直覺得我不是搖滾歌手，，因為我沒有電風扇、電吉他。」儘管伍佰時常吐槽陳昇不夠搖滾，是「彈吉他的、吹口琴的」，但陳昇還是誇伍佰「台灣搖滾歌手第一！」

談到當兵話題，陳昇說：「當兵就像人生中的一道菜，吃過才懂滋味。」他覺得當過兵很多可以炫耀，被問到自己最值得炫耀的是什麼？他說：「我學了專項樂器（伸縮喇叭），到現在還用得上。」當年他被選入軍樂隊，還參加過國慶閱兵。

陳昇已升格當阿公，他說：「還沒想到寫給孫女的歌，媳婦會放我的音樂給她聽，我說先不要聽啦，我的音樂很折磨人，不是那麼甜蜜，比較憂愁一點。」跨年演唱會門票今天中午12點在KKTIX售票網與全家便利商店FamiPort開賣。

