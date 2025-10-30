自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳昇慶生笑領敬老金 當兵3年入選軍樂隊

陳昇慶生笑領敬老金 當兵3年入選軍樂隊陳昇年底將再次舉辦跨年演唱會，昨生日碰上重陽節，收到很多祝福。
（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳昇昨天過67歲生日，剛好也是九九重陽節，笑說他和老婆可以一起領3千元敬老金，不過他直言不愛過生日，「我怕被提醒生命最後倒數計時！」最近不少男星陷入閃兵風暴，曾當兵3年的陳昇卻說：「謝謝國家給我的大禮！」

12月31日陳昇將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，他開玩笑說：「伍佰一直覺得我不是搖滾歌手，，因為我沒有電風扇、電吉他。」儘管伍佰時常吐槽陳昇不夠搖滾，是「彈吉他的、吹口琴的」，但陳昇還是誇伍佰「台灣搖滾歌手第一！」

談到當兵話題，陳昇說：「當兵就像人生中的一道菜，吃過才懂滋味。」他覺得當過兵很多可以炫耀，被問到自己最值得炫耀的是什麼？他說：「我學了專項樂器（伸縮喇叭），到現在還用得上。」當年他被選入軍樂隊，還參加過國慶閱兵。

陳昇已升格當阿公，他說：「還沒想到寫給孫女的歌，媳婦會放我的音樂給她聽，我說先不要聽啦，我的音樂很折磨人，不是那麼甜蜜，比較憂愁一點。」跨年演唱會門票今天中午12點在KKTIX售票網與全家便利商店FamiPort開賣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中