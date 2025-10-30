自由電子報
11月韓流吹台風》 GD罩得住 SJ寵粉簽名會 ENHYPEN開快閃店

GD（中）於11月初攻進台北大巨蛋，他的世界巡演電影在台熱映中。（龍祥電影提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流襲台夯翻天，11月就有韓國天王「GD」G-Dragon、天團「SJ」Super Junior相繼於台北大巨蛋開唱，造福台灣粉絲；SJ昨加碼公布17日將舉辦「台北線下簽名會」寵粉，歌迷興奮爆表。

SJ宣布將舉辦台北線下簽名會寵粉，令歌迷興奮不已。
（FANME提供）

GD繼7月在小巨蛋連唱3天後，全新一輪巡演於11月1日、2日登台北大巨蛋開唱，不只周邊活動滿天飛，目前他的世界巡演電影在台熱映，畫面捕捉他前衛大膽的造型，以及頂尖專業的舞台魅力。

韓國男團ENHYPEN在南港設立快閃店，以「和粉絲相伴」為主軸。（鑫羿文創提供）

日前GD台北展覽周邊搶購一空，還成為打卡熱點，之後又有汽車廠商看中GD高人氣，舉辦抽獎活動，選出一名車主粉絲送他看大巨蛋演唱會，狂吸眾多粉絲瘋搶。

台北市觀光傳播局近日也推出「大巨蛋好宿PASS」活動，加碼抽獎送GD演唱會周邊商品（小花應援棒及桌墊等）引來歌迷熱烈討論，甚至有網友自製GD磁吸書籤、磁鐵等應援小物發給粉絲。

成軍20週年的Super Junior回到台北續寫傳說，更難得舉辦「台北線下簽名會」；團員們示愛告白：「因為有你們在，我們才能走到今天！」簽名會分成團體簽名、SAY HI活動、1對1合照等環節，活動豐富多元。

此外，出道5年的韓國人氣男團ENHYPEN搭上韓流熱潮，31日起於台北南港Lalaport設立快閃店，透過7位成員個人品味與個性，結合屬於他們的生活風格，傳達「希望在日常中與粉絲時刻相伴」的意涵。

