59歲坣娜驚傳驟逝 離苦得自由

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾唱紅《奢求》、《自由》等歌曲的美聲天后坣娜，傳出在10月16日病逝，享年59歲。坣娜長年深受紅斑性狼瘡所苦，更傳出她是罹患胰臟癌病逝，昨天坣娜合作的窗口表示「找不到人」，家屬也低調沒有回應。民歌天后鄭怡發聲悼念，透露坣娜對生病一事保密到家，「她非常低調，而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」更感嘆坣娜苦了一輩子，「最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」

坣娜年輕時遭遇嚴重車禍，車禍後開始有自體免疫的問題，一直深受紅斑性狼瘡所苦，她在2017年與猶太富商薛智偉結婚，4年前辦完個唱就淡出歌壇，全心推廣文化事業，去年接受本報專訪就證實「封麥」消息，她認了TICC演唱會成絕響，「我當時就說過，這可能會是唯一一場，沒想到真的成真了。」

坣娜甜蜜稱能與老公攜手推廣台猶文化交流，是人生中最珍貴的緣分，放閃說：「我跟薛先生都是正向的人，面對問題就是解決問題，一切都是老天注定。」而她去年9月現身活動，力挺音樂人好友田定豐時，身形看來消瘦不少，當時受訪解釋身體沒有大礙，唯獨嗓子受損，認為是不可逆的傷害。

昨天坣娜的死訊傳出，曾合作的宣傳窗口都表示「找不到人」，田定豐透露年初還有跟好友相約到陽明山喝咖啡，難過表示：「明明說好要再約，怎麼就來不及了？人生的遺憾，為何總是以這樣的方式出現，讓人痛到沒有防備。」

鄭怡曾與坣娜攜手開唱，不捨表示：「她是一個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了，誰知，噩耗來得太快。」她也談到：「我相信，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，那個唱《奢求》、《自由》，美的讓人心碎的女子。」與坣娜熟識的《點燈》製作人張光斗也在社群發文：「妳自由了，知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩，此生的辛苦佛菩薩會補償的。祝福妳乘願再來，做妳想做，以及來不及去做的事。」

