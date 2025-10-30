自由電子報
娛樂 最新消息

鬼鬼產後復出 不熟避談王子緋聞

莎莎（左起）、姚元浩、鬼鬼出席媒體餐敘，節目《嗨！營業中》第六季即將開播。（記者陳奕全攝）莎莎（左起）、姚元浩、鬼鬼出席媒體餐敘，節目《嗨！營業中》第六季即將開播。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、「鬼鬼」吳映潔與莎莎拍攝實境節目《嗨！營業中》，全新第六季將在這周六（11/1）播出，昨三人出席媒體餐敘，這也是鬼鬼產後正式復出的節目，當媽後的她重心放在育兒和節目上，被問及同期出道的王子捲粿粿婚內出軌，坦言和王子幾乎沒聯絡；近期還有多位男星涉閃兵，姚元浩坦言自己13歲時跳水，腳掌韌帶全斷所以免役。

鬼鬼說與王子已經沒有聯絡，「我對他本人沒有太深度了解，我是認識節目上的他」，並坦言與棒棒堂的其他成員也沒有互動，之前還傳出取消炎亞綸追蹤，鬼鬼強調沒有不合，「生活方式不一樣真的會比較少聯絡，沒聯絡也是一種相處之道，把朋友放在心中比較重要」。

被問及兵役話題，姚元浩分享以前在山上跳水，腳掌和韌帶全斷，縫了三、四百針，從此警察夢碎。他笑說拍《新兵日記》彌補了從軍夢，雖然腳傷讓他腳趾變形、天氣變化會痠痛，但還是可以稍微運動，「醫生說能動就不要再開刀，我現在跑得慢、跳不高，但還是可以動！」《嗨！營業中》將迎來全新一季，製作成本高達二、三千萬元，不過主持群「通通沒漲價」，仍全力投入拍攝。

