娛樂 最新消息

范姜彥豐怒控粿粿婚內出軌王子

粿粿（左）與王子在《全明星運動會》中有好交情，常與其他隊友們一起結伴出遊。（資料照，記者陳奕全攝）粿粿（左）與王子在《全明星運動會》中有好交情，常與其他隊友們一起結伴出遊。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星粿粿與老公范姜彥豐結婚近3年，近期屢傳婚變。昨范姜彥豐突然發布影片，指控粿粿「婚內出軌」，粿粿昔在《全明星運動會》結識的隊友「王子」邱勝翊也捲入風波。范姜彥豐稱持有明確出軌證據，粿粿則強調兩人婚姻協議已經破裂，許多說法與事實不符；王子也緊隨其後發聲，他先是真誠道歉，並強調自己不是破壞家庭關係的人。

范姜彥豐與粿粿結婚三年傳婚變。（資料照，凱渥提供）范姜彥豐與粿粿結婚三年傳婚變。（資料照，凱渥提供）

范姜彥豐指控老婆美國行後關係生變

范姜彥豐拋出毀滅性爆裂，控訴粿粿與王子婚內出軌。（翻攝自IG）范姜彥豐拋出毀滅性爆裂，控訴粿粿與王子婚內出軌。（翻攝自IG）

范姜彥豐在長達近10分鐘影片中提到，今年3、4月粿粿與王子、簡廷芮、晏柔中等人赴美後，夫妻倆關係逐漸生變。粿粿表示想多花時間與朋友相處，之後常晚歸，甚至有時不回家。他表示，一開始試著理解，但某天他看見「足以證明婚內外遇」的內容，讓他因此心灰意冷，更控訴王子破壞他的家庭。

對此，粿粿反控影片內容有許多不符之處。她表示兩人已談過離婚協議，但對方提出的離婚條件超過負擔才導致破局：「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實整理清楚。」事實上，粿粿與范姜彥豐分居已久，目前雙方離婚問題已經透過律師處理。

王子強調過度關心 非家庭破壞者

被捲入的王子也發聲，坦言在得知粿粿婚姻狀況後，從一開始的傾聽，逐漸「過度關心到超出朋友界線」。他表示：「出於心疼，卻不是對的方式。」王子強調自己並非家庭破壞者，但願為造成的困擾道歉，「未來會更謹慎。」並向范姜、粿粿及所有受牽連的人致歉。

事實上，兩人都與《全明星》的隊友有好交情，常會一起結伴出遊，出去也都是成群結隊，不過在事件爆出後，與粿粿、王子交好的《全明星》隊友們多數噤聲未表態，王品澔則回應「完全不知情」，強調當時同行美國旅程是因為看NBA賽事，之後彼此都忙於工作，並未多聯絡。

