娛樂 最新消息

五月天台中打造城巿樂園 阿信邀粉絲一起跨年吧

五月天年底將重返台中洲際棒球場，陪歌迷跨年，迎向新的一年。（相信音樂提供）五月天年底將重返台中洲際棒球場，陪歌迷跨年，迎向新的一年。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕再過兩個月2025年就要結束，今年五月天繼續留在台灣陪歌迷跨年，將到台中洲際棒球場開唱，一起迎新年。

北投金城武約歌迷一起唱到80歲

主唱阿信前兩天在直播中自封「北投金城武」，昨天他也向粉絲發出邀約：「一起跨年吧！」歌迷充滿期待，希望能搶到票，笑說很想和「北投金城武」互道新年快樂！

2023年12月31日，五月天在台中洲際棒球場展開「回到那一天」巡演，目前為止這套巡演已唱了120場，昨宣布年底真的要「回到那一天」。

「台中站新年快樂版」演唱會重返洲際棒球場，將從12月27、28、31日，唱到明年1月1、3、4日，共計6場，預估將吸引15萬名歌迷到場欣賞，這次五月天將以5525+1主題，和歌迷相約「一起唱到80歲，一起活到那一天！」

不僅演唱會，五月天也將耗資7位數台幣，在台中打造「MAYDAYLAND」，讓整座城市都像五月天樂園，屆時歌迷去看演唱會，也能到台中多個景點拍照「打卡」，帶動觀光效益。台中站新年快樂版演唱會門票，11月9日上午11點在拓元售票系統開賣。

阿信盤點人生犧牲多 任賢齊喊話保重

此外，近期阿信承受不少壓力，日前在直播時有感而發提到：「在這個人生之中，我犧牲了滿多的啦！」除了沒辦法參加同學會，他還說：「然後我爸我媽我也沒有很常陪。」一直很照顧五月天的任賢齊則向阿信喊話：「你總是這樣，想把所有事都做好，想把所有人都照顧好，但別忘了，光要亮得久，得先好好守護那盞燈火。」提醒阿信要好好保重。

