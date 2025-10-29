黃鐙輝叩關金馬男配 PK金士傑、黃秋生不敢遐想

黃鐙輝（右）憑《左撇子女孩》入圍金馬獎，笑說碰到金士傑、黃秋生等人完全不敢想得獎。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕角逐金馬9項大獎的台片《左撇子女孩》，昨日在台盛大首映，入圍最佳新導演的鄒時擎率領一起叩關金馬的蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝等人出席活動，眾人都笑說電影要上映比入圍更緊張，黃鐙輝更提到一同入圍配角的對手：「你旁邊坐金老師（金士傑）跟秋生哥（黃秋生），還會有什麼遐想！」

被問到同為「角頭宇宙」的演員唐振剛昨自首閃兵，黃鐙輝肯定對方勇於認錯：「我覺得他滿勇敢的，勇於認錯是很棒的事情，年輕的時候難免思想不成熟，會有僥倖心態。」他說自己也是等到現在頭髮都白了，才學會誠實和做好每一步，語重心長的說「只要願意面對、誠懇地對自己所做的錯誤負責，就看他怎麼面對。」

入圍最佳女配角的蔡淑臻在片中獻出從影最「素」的演出，在夜市賣麵還真的有客人上門買，她笑說「很高興沒有穿幫！」更自豪：「我煮的麵很好吃！」現年9歲的葉子綺也一同角逐同獎，蔡淑臻對此笑說「希望我們可以一起上台！」《左撇子女孩》將於10月31日在台上映。

