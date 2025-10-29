周渝民《藍調》扮賣貨郎被問多少錢 熱情鄉親幫校正澎湖腔

周渝民在劇中飾演行動雜貨車老闆，開著小貨車四處叫賣。（米神國際提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕周渝民、張鈞甯、王柏傑、安心亞赴澎湖拍攝華語版《我們的藍調時光》，演員們每一步都吸引目光，也感受到澎湖人的熱情。周渝民為融入當地生活，提前一週到澎湖逛街、觀察居民；張鈞甯準備各種防曬帽、口罩、外套和傘，打趣說：「澎湖的太陽一接觸會有種侵蝕皮膚的灼熱感，是我遇過最烈且最熱情的。」

周渝民劇中扮演行動雜貨車老闆，開車到處叫賣。美術組特地從台北運車到澎湖進行大改裝，在拍攝時聽到賣貨廣播響起，竟然有居民信以為真，走上前問：「老闆，這個篩子多少錢？」令人莞爾。

張鈞甯在澎湖拍戲，防曬措施做好做滿。（米神國際提供）

張鈞甯感受到澎湖人海派熱情，「不知道是不是因為離海很近，有一種更寬闊、更愜意的感覺」，還意外收到家人12、13年前送的貝殼口哨「翻版」，直呼：「很窩心。」安心亞笑說自己辨識度太高，「應該是全澎湖人都知道我們來拍戲」，也大啖牡蠣和小卷，享受海島美食。

王柏傑分享，澎湖太陽非常大，他不需特別曬就能維持角色的膚色，「每個人在這裡都會變得很chill，看到風景自然而然就會放鬆」。

王柏傑（右）、安心亞在《我們的藍調時光》甜蜜放閃。（米神國際提供）

安心亞、王柏傑還到吉貝島拍攝三心石滬，安心亞直呼：「真的好美，漲潮和退潮各有不同的美。」王柏傑笑說原本怕中午大太陽會飆汗，但幸好海風涼爽，拍攝順利，「滿特別的，感覺有點浪漫」，兩人趁拍攝順便放閃，完成浪漫外景戲碼。

《我們的藍調時光》在澎湖拍攝約50天，總製作人柴智屏透露，8、9月烈日高照，外景幾乎無遮蔽，演員們得要注意防曬避免中暑，甚至有人因腸胃炎住院。她也感謝當地居民、漁民、魚販協助臨演，還幫忙調整台詞更貼近在地，「他們進入了我們的片子，我們走進了他們的人生」。

