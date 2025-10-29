王仁甫、孫協志「退伍組5566」獲讚清流 昔男子天團打破當兵魔咒

王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志主持《飢餓遊戲》迎來9週年。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮昨出席《飢餓遊戲》9週年記者會。日前他們剛完成馬祖特輯拍攝，眾人直呼超累，爆料有的人當場倒地、嘔吐，來賓炎亞綸更是累到說不出話、妝髮全毀，主持群笑說連他們都想退通告。近期不少藝人涉閃兵事件再掀關注，網友發現5566全員都當過兵，稱讚是演藝圈清流，王仁甫笑回只是做應該做的，沒有什麼好稱讚的。

王仁甫、孫協志都是當完兵後才組成男團5566，兩人過去當了兩年兵，皆是藝工隊，提到有很多主持技巧是當時在部隊裡學到，孫協志則坦言，當時確實有很多人會怕「當兵魔咒」，怕當完兵回來，過去在演藝圈累積的事業都歸零，加上當時社群又不發達，很可能無法再翻紅，「我當兵回來後有2年確實是蠻辛苦的。但當時我收到兵單就去了，我想著要趕快去，趕快重新開始。」5566另名成員王少偉，也是退伍後才進入演藝圈。

昔男子天團打破當兵魔咒 許孟哲難忘半夜亂葬崗抓偷渡客

而身為團內老么的許孟哲，則是加入5566後才去當兵，當時孫協志等人還去台北車站送行。許孟哲回憶，當年先分配到陸軍後，再去海巡隊，曾經在1、2點的雨夜裡，一個人在亂葬崗拿夜視鏡抓偷渡客，「很害怕啊！就我一個人，但也是蠻難忘的。」

王仁甫這陣子備戰馬拉松，4個多月來瘦了8公斤，「沒有錢買輕量化配備，就決定輕量化自己，後面也發現，如果想要跑步輕鬆就降輕體重最快」。

孫協志與夏宇童愛情長跑6年，今年宣布結婚，被問及婚禮規劃，孫協志說已經有想法，但還沒確切著手，可能會在明年，但不管是婚禮還是生子，小倆口都打算隨緣。

