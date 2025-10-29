自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王仁甫、孫協志「退伍組5566」獲讚清流 昔男子天團打破當兵魔咒

王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志主持《飢餓遊戲》迎來9週年。（記者潘少棠攝）王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志主持《飢餓遊戲》迎來9週年。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮昨出席《飢餓遊戲》9週年記者會。日前他們剛完成馬祖特輯拍攝，眾人直呼超累，爆料有的人當場倒地、嘔吐，來賓炎亞綸更是累到說不出話、妝髮全毀，主持群笑說連他們都想退通告。近期不少藝人涉閃兵事件再掀關注，網友發現5566全員都當過兵，稱讚是演藝圈清流，王仁甫笑回只是做應該做的，沒有什麼好稱讚的。

王仁甫、孫協志都是當完兵後才組成男團5566，兩人過去當了兩年兵，皆是藝工隊，提到有很多主持技巧是當時在部隊裡學到，孫協志則坦言，當時確實有很多人會怕「當兵魔咒」，怕當完兵回來，過去在演藝圈累積的事業都歸零，加上當時社群又不發達，很可能無法再翻紅，「我當兵回來後有2年確實是蠻辛苦的。但當時我收到兵單就去了，我想著要趕快去，趕快重新開始。」5566另名成員王少偉，也是退伍後才進入演藝圈。

昔男子天團打破當兵魔咒 許孟哲難忘半夜亂葬崗抓偷渡客

而身為團內老么的許孟哲，則是加入5566後才去當兵，當時孫協志等人還去台北車站送行。許孟哲回憶，當年先分配到陸軍後，再去海巡隊，曾經在1、2點的雨夜裡，一個人在亂葬崗拿夜視鏡抓偷渡客，「很害怕啊！就我一個人，但也是蠻難忘的。」

王仁甫這陣子備戰馬拉松，4個多月來瘦了8公斤，「沒有錢買輕量化配備，就決定輕量化自己，後面也發現，如果想要跑步輕鬆就降輕體重最快」。

孫協志與夏宇童愛情長跑6年，今年宣布結婚，被問及婚禮規劃，孫協志說已經有想法，但還沒確切著手，可能會在明年，但不管是婚禮還是生子，小倆口都打算隨緣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中