李心潔三度開畫展 取材香港小吃探初心

李心潔投入作畫，並以香港小吃為創作題材。（13a New Street Art Gallery提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕前陣子兩位金馬獎影后舒淇和李心潔主演的影集《回魂計》，上線後直衝Netflix台灣排行榜第一名，現在李心潔則要忙於準備「糖不甩 Childtopia」個人藝術展，這是她第三度舉辦畫展，以道地的香港小吃為靈感，並親自為展覽命名，希望每個人都能保有純真的初心。

李心潔畫作，港式點心「菠蘿包」。

（13a New Street Art Gallery提供）

李心潔的畫展將18年前她在香港生活7年的人生重要旅程，化作20多幅圓形畫作，她以香港家喻戶曉的甜點「糖不甩」作為展覽名稱，圓潤的糯米球如同系列畫作中可愛的圓形孩童臉譜。糯米球表面黏著甩也甩不掉的花生糖粉，則象徵著永駐每個人內心的童真。

這次展出的作品，李心潔巧妙地將「菠蘿包」、「薑汁撞奶」、「碗仔翅」等香港經典甜品與街頭美食，變成充滿情感的藝術創作，個展將從11月7至30日在13a New Street Art Gallery登場。

