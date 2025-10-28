自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

掀開《黑盒子》-李李仁鬍來當乞丐 莫允雯造型最多變

鄭人碩（左起）、洪君昊、李李仁、傅孟柏、莫允雯、邱偲琹、陸夏、張軒睿在影集《黑盒子》展現精采演技。（記者潘少棠攝）鄭人碩（左起）、洪君昊、李李仁、傅孟柏、莫允雯、邱偲琹、陸夏、張軒睿在影集《黑盒子》展現精采演技。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭人碩、李李仁、傅孟柏、張軒睿、莫允雯、陸夏、邱偲琹、洪君昊出席LINE台灣影集《黑盒子》首映記者會。鄭人碩在單元《豬人》飾單親爸爸，雖深愛孩子卻不擅表達，他說：「就把平常對兒子的那份溺愛收回來一些。」

掀開《黑盒子》-李李仁鬍來當乞丐 莫允雯造型最多變李李仁在《黑盒子》單元《黑白盒子》流浪漢造型讓人認不出。
（LINE TV提供）

戲外有一個兒子的鄭人碩，認為爸爸應勇敢說愛，讓孩子了解彼此感受。童星洪君昊則表示，角色挑戰大，「不只是跟豬交換靈魂，還要學豬的動作，所以看了很多影片、上了動作課。」

李李仁在《黑白盒子》挑戰流浪漢，蓄鬍長髮造型讓人認不出，他笑說：「還好啦！很多東西都是特效加上去的，我只覺得每天都很髒。」他拍了整整四天在公園當乞丐，化妝簡單粗暴，「臉上塗黑就好，連粉底都省了。」

傅孟柏在《星際救援》飾演被困在泰坦星的太空人，拍攝不易，他坦言太空衣雖帥卻超重，「2、3分鐘就要休息一下」，劇組還準備吹風機降溫，「一吹進去，另一邊就會冒熱氣」，熱度逼人拍完還脫水。

莫允雯造型百變，從野人女孩到英國19世紀芭蕾舞者、日本藝伎，再到現代單親媽媽，她面具人身份更串連各單元。她說：「最讓我驚豔的造型是野人女孩，臉上的妝法也是很特別的突破。」《黑盒子》將於10月31日起，每週五晚間9點在LINE TV、Netflix播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中