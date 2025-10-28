掀開《黑盒子》-李李仁鬍來當乞丐 莫允雯造型最多變

鄭人碩（左起）、洪君昊、李李仁、傅孟柏、莫允雯、邱偲琹、陸夏、張軒睿在影集《黑盒子》展現精采演技。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭人碩、李李仁、傅孟柏、張軒睿、莫允雯、陸夏、邱偲琹、洪君昊出席LINE台灣影集《黑盒子》首映記者會。鄭人碩在單元《豬人》飾單親爸爸，雖深愛孩子卻不擅表達，他說：「就把平常對兒子的那份溺愛收回來一些。」

李李仁在《黑盒子》單元《黑白盒子》流浪漢造型讓人認不出。

戲外有一個兒子的鄭人碩，認為爸爸應勇敢說愛，讓孩子了解彼此感受。童星洪君昊則表示，角色挑戰大，「不只是跟豬交換靈魂，還要學豬的動作，所以看了很多影片、上了動作課。」

李李仁在《黑白盒子》挑戰流浪漢，蓄鬍長髮造型讓人認不出，他笑說：「還好啦！很多東西都是特效加上去的，我只覺得每天都很髒。」他拍了整整四天在公園當乞丐，化妝簡單粗暴，「臉上塗黑就好，連粉底都省了。」

傅孟柏在《星際救援》飾演被困在泰坦星的太空人，拍攝不易，他坦言太空衣雖帥卻超重，「2、3分鐘就要休息一下」，劇組還準備吹風機降溫，「一吹進去，另一邊就會冒熱氣」，熱度逼人拍完還脫水。

莫允雯造型百變，從野人女孩到英國19世紀芭蕾舞者、日本藝伎，再到現代單親媽媽，她面具人身份更串連各單元。她說：「最讓我驚豔的造型是野人女孩，臉上的妝法也是很特別的突破。」《黑盒子》將於10月31日起，每週五晚間9點在LINE TV、Netflix播出。

