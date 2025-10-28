自由電子報
娛樂 最新消息

《人物專訪》楊謹華25歲就扮媽 自豪兒女成群

47歲的楊謹華結婚7年，多年嘗試求子未果，但從未放棄。

記者李紹綾／專訪

新科金鐘戲后楊謹華在八大、Hami Video影集《看看你有多愛我》飾演網紅媽媽，她自曝從25歲就開始演媽媽，打趣說：「可能我長得比較成熟，兒女成群了。」談到現實中當媽媽的念頭，她語氣堅定：「我沒有放棄！」

楊謹華演媽超過5次，曾敬驊、陳姸霏、宋芸樺、林思廷、詹子萱等人都是她的「孩子」。她笑稱「生最多」的一次，是2016年《滾石音樂愛情故事－新不了情》，一口氣飾演四寶媽。被誇兒女「男帥女美」，她得意笑回：「不得了，也要看媽媽是誰。」

47歲的楊謹華結婚7年，多年嘗試求子未果，但從未放棄，「我任何時刻都想當媽媽，之前也試過人工方式。」她近年專注拍戲，唯一能做的就是調養身體，透露前陣子拍戲時連續三週「晚上10點睡、早上5點起床」，生活變得規律、精神超好、思緒清楚，「難怪老人家說要早睡早起」，不過一殺青又打回原形，「我現在還是盡量12點前睡。」

《人物專訪》楊謹華25歲就扮媽 自豪兒女成群楊謹華在《看看你有多愛我》公開浴缸是自己最安全的角落。
（晴天影像提供）

劇中她說最安全的地方是浴缸，現實中則是家裡，害羞笑道：「不可能是我先生的懷抱吧？」她大讚老公Ben是最信任的避風港，「他最懂我，也會聽我說，給我意見，能有這樣的伴很幸運」，爆料老公偶爾會探班，「他覺得我在片場和在家裡是兩個樣子，在家癱著、片場像勁量電池」，被問老公喜歡哪個？她笑答：「他應該都可以吧，不行也來不及了。」

劇中有一幕她被大女兒林思廷頂撞、怒喊「當初為什麼要把我們生下來」，她回憶：「拍的當下我真的滿氣的，氣到全身發抖，那句話真的很傷人。」她說自己現實中與家人吵架，絕不說狠話，「有些話一出口就再見了。」

楊謹華是家中長女，從小功課與品性都被嚴格要求，放學不能逗留。她坦承高中曾叛逆離家出走，「我被管太嚴，就跑去朋友家住一週，還留了電話給弟弟，以防萬一」，現在回想起來覺得又氣又好笑，「就那麼一次啦，我平常很乖，父母說什麼我都好，不敢反抗太多」，她笑說：「那時叛逆又怕死，還交代弟弟不要講，結果他還是說了！」如今走過年少的壓抑與迷茫，她笑得更自在：「有時人生的挫折，過幾年回頭看，會感謝它。」

