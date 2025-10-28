自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

九把刀致敬動作電影 柯震東當打仔秀《功夫》 進攻明年春節檔

柯震東（左）、戴立忍、朱軒洋主演《功夫》昨釋出超前導預告，點燃影迷熱血期待。（麻吉砥加提供）柯震東（左）、戴立忍、朱軒洋主演《功夫》昨釋出超前導預告，點燃影迷熱血期待。（麻吉砥加提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀最新力作《功夫》改編自他的《都市恐怖病》系列同名小說，5度合作御用演員柯震東，打造奇幻動作鉅片；該片昨發布超前導預告，宣布將進攻明年春節檔上映。

《功夫》融合九把刀首部長片《那些年，我們一起追的女孩》，以及《報告老師！怪怪怪怪物！》、《月老》到《請問，還有哪裡需要加強》的創作能量。九把刀表示電影是15年心血的結晶，「是我對動作電影的致敬與挑戰，《功夫》不只是打鬥，更是關於人生的淬鍊與信念的試煉。」

《功夫》預告搭配戴立忍鏗鏘有力的一句「有一種東西叫正義」揭開序幕，勾勒出電影的精神核心，成功點燃影迷的熱血期待。

被戲稱「萬年高中生」的柯震東，此次以嶄新面貌詮釋《功夫》中極具層次的核心角色，他與戴立忍、朱軒洋共同挑戰高強度動作戲領域，化身「打仔」晉升動作片男星。

九把刀透露，特地為柯震東調整原著劇本，量身打造角色「淵仔」，「因為他身上有我想要的那份熱血與不服輸的精神。」《功夫》於2026年2月春節檔在全台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中