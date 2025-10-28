九把刀致敬動作電影 柯震東當打仔秀《功夫》 進攻明年春節檔

柯震東（左）、戴立忍、朱軒洋主演《功夫》昨釋出超前導預告，點燃影迷熱血期待。（麻吉砥加提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀最新力作《功夫》改編自他的《都市恐怖病》系列同名小說，5度合作御用演員柯震東，打造奇幻動作鉅片；該片昨發布超前導預告，宣布將進攻明年春節檔上映。

《功夫》融合九把刀首部長片《那些年，我們一起追的女孩》，以及《報告老師！怪怪怪怪物！》、《月老》到《請問，還有哪裡需要加強》的創作能量。九把刀表示電影是15年心血的結晶，「是我對動作電影的致敬與挑戰，《功夫》不只是打鬥，更是關於人生的淬鍊與信念的試煉。」

《功夫》預告搭配戴立忍鏗鏘有力的一句「有一種東西叫正義」揭開序幕，勾勒出電影的精神核心，成功點燃影迷的熱血期待。

被戲稱「萬年高中生」的柯震東，此次以嶄新面貌詮釋《功夫》中極具層次的核心角色，他與戴立忍、朱軒洋共同挑戰高強度動作戲領域，化身「打仔」晉升動作片男星。

九把刀透露，特地為柯震東調整原著劇本，量身打造角色「淵仔」，「因為他身上有我想要的那份熱血與不服輸的精神。」《功夫》於2026年2月春節檔在全台上映。

