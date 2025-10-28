自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

導演舒淇為《女孩》落淚 笑爆嗆老公馮德倫不懂

《女孩》導演舒淇（左起）、9m88、林品彤、白小櫻、邱澤及監製葉如芬昨出席記者會，6人身穿紅衣，活力滿滿。（記者王文麟攝）《女孩》導演舒淇（左起）、9m88、林品彤、白小櫻、邱澤及監製葉如芬昨出席記者會，6人身穿紅衣，活力滿滿。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕舒淇首部自編自導的電影《女孩》將在31日上映，電影在威尼斯、多倫多、釜山等地放映後，這次要回到台灣，舒淇昨坦言特別緊張，雖然自稱是「很有經驗的新導演」，但還是有「醜媳婦見公婆」的激動心情。

導演舒淇、監製葉如芬昨率領演員邱澤、9m88、白小櫻、林品彤出席記者會，這部片是舒淇醞釀10年誕生的作品，當導演的契機是恩師侯孝賢的鼓勵，她知道侯孝賢罹患失智症，不過還是有把新聞稿傳給侯孝賢的兒子，希望能跟侯孝賢說一聲。

舒淇稱淚點很低，回想起葉如芬的鼓勵忍不住哭了。（記者王文麟攝）舒淇稱淚點很低，回想起葉如芬的鼓勵忍不住哭了。（記者王文麟攝）

舒淇昨談到拍攝過程忍不住落淚，自嘲淚點很低，但想起監製葉如芬初剪時給她的肯定，讓她徹底放下心中大石，坦言外表堅強但內心很忐忑，但從未想過放棄。舒淇也感謝老公馮德倫的默默支持，透露已經有給老公看過電影，不過因為兩人成長背景不同，笑說有嗆老公「你不懂啦」！

電影先前因未報名金馬獎受矚目，舒淇昨坦言，其實至今都還在跟剪輯張叔平提議要不要再修剪，但監製葉如芬當場反對，大喊「不行」，表示舒淇力求完美不停修改，所以趕不上金馬報名期限，而葉如芬也自認要求高，無法接受交出不夠好的作品。

邱澤上一部電影是與許瑋甯合作的《當男人戀愛時》，4年後在《女孩》中飾演家暴父親，戲外也剛當爸，頗符合俗語「娶某前生子後」的好運。邱澤笑說希望作品能有好的成績，太太也會支持電影。舒淇則幽默說道，其實後來知道邱澤有了小孩，還特別詢問性別，「還好是男孩，我這劇本再晚一點給他，或許就不接了。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中