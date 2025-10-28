導演舒淇為《女孩》落淚 笑爆嗆老公馮德倫不懂

《女孩》導演舒淇（左起）、9m88、林品彤、白小櫻、邱澤及監製葉如芬昨出席記者會，6人身穿紅衣，活力滿滿。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕舒淇首部自編自導的電影《女孩》將在31日上映，電影在威尼斯、多倫多、釜山等地放映後，這次要回到台灣，舒淇昨坦言特別緊張，雖然自稱是「很有經驗的新導演」，但還是有「醜媳婦見公婆」的激動心情。

導演舒淇、監製葉如芬昨率領演員邱澤、9m88、白小櫻、林品彤出席記者會，這部片是舒淇醞釀10年誕生的作品，當導演的契機是恩師侯孝賢的鼓勵，她知道侯孝賢罹患失智症，不過還是有把新聞稿傳給侯孝賢的兒子，希望能跟侯孝賢說一聲。

舒淇稱淚點很低，回想起葉如芬的鼓勵忍不住哭了。（記者王文麟攝）

舒淇昨談到拍攝過程忍不住落淚，自嘲淚點很低，但想起監製葉如芬初剪時給她的肯定，讓她徹底放下心中大石，坦言外表堅強但內心很忐忑，但從未想過放棄。舒淇也感謝老公馮德倫的默默支持，透露已經有給老公看過電影，不過因為兩人成長背景不同，笑說有嗆老公「你不懂啦」！

電影先前因未報名金馬獎受矚目，舒淇昨坦言，其實至今都還在跟剪輯張叔平提議要不要再修剪，但監製葉如芬當場反對，大喊「不行」，表示舒淇力求完美不停修改，所以趕不上金馬報名期限，而葉如芬也自認要求高，無法接受交出不夠好的作品。

邱澤上一部電影是與許瑋甯合作的《當男人戀愛時》，4年後在《女孩》中飾演家暴父親，戲外也剛當爸，頗符合俗語「娶某前生子後」的好運。邱澤笑說希望作品能有好的成績，太太也會支持電影。舒淇則幽默說道，其實後來知道邱澤有了小孩，還特別詢問性別，「還好是男孩，我這劇本再晚一點給他，或許就不接了。」

