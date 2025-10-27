黃小琥開10次場燈面對面 歌迷笑喊如台灣燈會

黃小琥台中開唱拋出「加場」伏筆。

〔記者張釔泠／台北報導〕黃小琥暌違7年以「琥·嚮TRIGGER」世界巡迴演唱會重返舞台，在開箱北流和高流後，前天唱進台中，她向來最愛Cue工作人員開場燈，只為看清楚每一位觀眾的臉，這次她一口氣開了10次場燈，讓歌迷笑喊「根本台灣燈會」。

黃小琥最愛開場燈，只為清楚看見歌迷。

黃小琥一開場就氣勢磅礡演唱《滅絕》、《破牆》、《說到做到》，接著氣定神閒走到台前：「是我忠實歌迷的舉手！我唱什麼你就聽什麼的舉手！」看到全場熱烈舉雙手，她開心說：「乖，說實話我是真的想你們了！不管如何，今天晚上一定是要來party的對吧？」接著娓娓唱出江蕙《家後》、萬芳《新不了情》、梅艷芳《女人花》等經典名曲。

當她獻唱《New York New York》時，特別因地制宜改成《台中台中》，更邀請觀眾上台共舞，有位身心障礙的朋友也報名上台，黃小琥與她閒話家常，氣氛溫暖而感人。演出尾聲她唱到《我只想知道你是否真的愛我》時，突發奇想即興改詞成「我只想知道你是否真的要我加場」，台下尖叫聲震耳欲聾，成為最強加演伏筆。

