自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿信壓力大 五迷發起哄阿信大賽

阿信壓力大 五迷發起哄阿信大賽五月天阿信（右二）感謝任賢齊（中）早年對團員的提攜照顧。
（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天常在演唱會上和歌迷約定要唱到80歲，不過近期發生太多事情，讓阿信有點心力憔悴，深覺約定容易，但要實現承諾沒那麼容易，粉絲心疼他的處境，還在網路上發起「哄阿信大賽」，希望讓他心情好一點。

演唱任性 有感而發

最近阿信似乎被許多事情煩心，前晚在演唱《任性》前有感而發談到：「雖然在我肩上已經有很多的重量，不能再像這首歌一樣，但我希望你們可以為我展翅，替我飛翔！」直言肩負太多責任，無法任性。

阿信不僅是五月天主唱，也是唱片公司股東，還是潮牌主理人，身負重任，粉絲紛紛猜測近來影響他心情的煩惱可能包括公司旗下人氣男團Energy爆出坤達、書偉閃兵事件；另外原本受邀擔任五月天開場嘉賓的「BOOM！怪物星人」，莫名遭檢舉險些無法登台，這也讓一直很提攜怪物星人的阿信笑不出來。

想起剛出道時類似的情景，阿信談到：「我記得很多年前我們跑了很多校園，一開始五月天去唱校園是沒人要的，那時候我特別感謝任賢齊大哥，帶著五月天前前後後跑了近百場的校園。我記得其中有一次，五月天不知道被誰檢舉了，所以主辦就跟我們說：『小齊哥今天可以唱，但五月天不能唱，不能上台。』」

五月天跟任賢齊說：「小齊哥沒事的，你就上吧！既然有人不喜歡的話，那就交給你。」向來夠義氣的任賢齊告訴五月天：「你們今天上不了，我也不上了！」但阿信還是把他推上去。萬萬沒想到，現在又發生怪物星人遭檢舉事件，阿信感嘆說：「我沒有想到這麼多年以後，一樣的事情還發生。」

自嘲惡魔總裁 滿機車的

阿信煩心的事還包括員工被網友罵，他幫忙擋槍，希望大家多給工作人員鼓勵，「如果你來到我們的工作現場，你會發現五月天還是遠看就好。」甚至自嘲：「雖然大家偶爾會開玩笑叫我一聲總裁大人，但背地裡都給我加一個『惡魔』符號，其實我還滿機車的啦！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中