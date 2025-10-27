阿信壓力大 五迷發起哄阿信大賽

五月天阿信（右二）感謝任賢齊（中）早年對團員的提攜照顧。

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天常在演唱會上和歌迷約定要唱到80歲，不過近期發生太多事情，讓阿信有點心力憔悴，深覺約定容易，但要實現承諾沒那麼容易，粉絲心疼他的處境，還在網路上發起「哄阿信大賽」，希望讓他心情好一點。

演唱任性 有感而發

最近阿信似乎被許多事情煩心，前晚在演唱《任性》前有感而發談到：「雖然在我肩上已經有很多的重量，不能再像這首歌一樣，但我希望你們可以為我展翅，替我飛翔！」直言肩負太多責任，無法任性。

阿信不僅是五月天主唱，也是唱片公司股東，還是潮牌主理人，身負重任，粉絲紛紛猜測近來影響他心情的煩惱可能包括公司旗下人氣男團Energy爆出坤達、書偉閃兵事件；另外原本受邀擔任五月天開場嘉賓的「BOOM！怪物星人」，莫名遭檢舉險些無法登台，這也讓一直很提攜怪物星人的阿信笑不出來。

想起剛出道時類似的情景，阿信談到：「我記得很多年前我們跑了很多校園，一開始五月天去唱校園是沒人要的，那時候我特別感謝任賢齊大哥，帶著五月天前前後後跑了近百場的校園。我記得其中有一次，五月天不知道被誰檢舉了，所以主辦就跟我們說：『小齊哥今天可以唱，但五月天不能唱，不能上台。』」

五月天跟任賢齊說：「小齊哥沒事的，你就上吧！既然有人不喜歡的話，那就交給你。」向來夠義氣的任賢齊告訴五月天：「你們今天上不了，我也不上了！」但阿信還是把他推上去。萬萬沒想到，現在又發生怪物星人遭檢舉事件，阿信感嘆說：「我沒有想到這麼多年以後，一樣的事情還發生。」

自嘲惡魔總裁 滿機車的

阿信煩心的事還包括員工被網友罵，他幫忙擋槍，希望大家多給工作人員鼓勵，「如果你來到我們的工作現場，你會發現五月天還是遠看就好。」甚至自嘲：「雖然大家偶爾會開玩笑叫我一聲總裁大人，但背地裡都給我加一個『惡魔』符號，其實我還滿機車的啦！」

