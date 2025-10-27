自由電子報
娛樂 最新消息

台灣《左撇子女孩》閃耀羅馬 勇奪最佳影片

台片《左撇子女孩》在第20屆羅馬影展榮獲最佳影片。（光年映畫提供）台片《左撇子女孩》在第20屆羅馬影展榮獲最佳影片。（光年映畫提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕台片《左撇子女孩》在第20屆羅馬影展傳出捷報！該片前晚勇奪「最佳影片」大獎，導演鄒時擎、童星葉子綺透過影片發表得獎感言，由製片安德列亞羅密歐代表領獎，感謝影展給予肯定。

《左撇子女孩》製片安德列亞羅密歐代表領最佳影片大獎。（翻攝自X）《左撇子女孩》製片安德列亞羅密歐代表領最佳影片大獎。（翻攝自X）

《左撇子女孩》講述蔡淑臻飾演的單親媽媽帶著兩個女兒馬士媛、葉子綺遷居台北，在夜市擺攤的故事；評審團盛讚電影以少女自由純真的視角，帶觀眾踏上真摯動人的旅程，是部描繪三代女性突破傳統框架，掙扎求生的佳作。

導演鄒時擎表示《左撇子女孩》在羅馬影展抱回大獎意義深刻。（翻攝自臉書）導演鄒時擎表示《左撇子女孩》在羅馬影展抱回大獎意義深刻。（翻攝自臉書）童星葉子綺開心電影獲獎，希望更多人喜歡《左撇子女孩》。（翻攝自臉書）童星葉子綺開心電影獲獎，希望更多人喜歡《左撇子女孩》。（翻攝自臉書）

導演鄒時擎表示︰「電影源自多年來極為私密的生命經驗，從萌生念頭到真正完成，歷經20餘年才得以搬上銀幕，能在羅馬影展獲得首獎深感榮幸」，並向台灣的演員與工作團隊和國際製作夥伴表達誠摯謝意。

飾演「左撇子女孩」的葉子綺對獲獎同樣表示深受感動，「感謝影展肯定這部作品，期望更多觀眾像我一樣喜愛《左撇子女孩》。」電影10月31日在台上映。

