娛樂 最新消息

（高雄電影節）鄭有傑驚覺打跑吳慷仁 笑爆離台內幕

鄭有傑（左起）、孫淑媚、温傑恩、導演曹仕翰、陳玄力及黃迪揚為宣傳電影《南方時光》來到高雄。（高雄電影節提供）鄭有傑（左起）、孫淑媚、温傑恩、導演曹仕翰、陳玄力及黃迪揚為宣傳電影《南方時光》來到高雄。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕電影《南方時光》入圍金馬獎3項大獎，導演曹仕翰昨率領主要演員出席高雄電影節舉行亞洲首映，卻獨缺吳慷仁，曹仕翰稱自己只是個新導演、沒什麼資源，吳慷仁卻願意加入這個劇組，讓他十分感謝。

吳慷仁（中）在《南方時光》中與陳玄力（右）、謝以樂飾演父子。（百景映畫提供）吳慷仁（中）在《南方時光》中與陳玄力（右）、謝以樂飾演父子。（百景映畫提供）

曹仕翰率領孫淑媚、鄭有傑、黃迪揚、陳玄力、温傑恩等演員現身雄影受訪，儘管《南方時光》已在多個國際影展放映，如今終於回到家鄉高雄舉行亞洲首映，曹仕翰特別緊張，透露放映前夕竟然失眠了。

該片是新生代演員陳玄力第一部主演電影，吳慷仁在片中飾演他的父親，陳玄力坦言一開始不清楚金馬影帝有多厲害，拍完才看了電影《富都青年》，被吳慷仁感動到哭，希望未來能夠演得像吳慷仁一樣好。

至於鄭有傑飾演的老師，在片中與吳慷仁飾演的家長有扭打的橋段，鄭有傑表示：「他叫我不要手下留情，我就沒有手下留情。」更突然驚覺：「他該不會是因為這樣離開台灣，我突然想到這個時間點上…」他表示雙方最後一次碰面就是那場扭打戲，強調他們都是很專業的演員。

《明日的過客》的演員郭子豪（左起）、侯彥西、導演郭承衢、陳妤、毛祁芸現身高雄電影節，和樂融融，歡笑聲不斷。（高雄電影節提供）《明日的過客》的演員郭子豪（左起）、侯彥西、導演郭承衢、陳妤、毛祁芸現身高雄電影節，和樂融融，歡笑聲不斷。（高雄電影節提供）

侯彥西親男性 從糾結到誇讚

另一部電影《明日的過客》也在雄影放映，侯彥西在片中與郭子豪等男性親吻，他笑說「很意外男生的嘴唇滿好親的」，剛開始其實內心滿糾結，但因為他是專業的演員，不想被在場的人發現。導演郭承衢當場提出「下次正面全裸」，侯彥西則笑回：「可以呀，但你要接受我身材沒那麼好。」

