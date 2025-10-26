自由電子報
《人物專訪》王君豪鑽研吻戲 遭成晞虧像鯉魚

王君豪（左）對美食頗有研究，成晞（右）認為放飯時間很幸福。（記者胡舜翔攝）王君豪（左）對美食頗有研究，成晞（右）認為放飯時間很幸福。（記者胡舜翔攝）

記者李紹綾／專訪

王君豪（左）母胎單身拍吻戲，被成晞（右）笑虧像鯉魚。（記者胡舜翔攝）王君豪（左）母胎單身拍吻戲，被成晞（右）笑虧像鯉魚。（記者胡舜翔攝）

王君豪、成晞在BL漫改劇《秘密關係Secret Lover》組「拓晞CP」，劇中吻戲、床戲火花滿滿，成晞誇王君豪「嘴唇有質感」，回答被王君豪嫌太膚淺。

兩人劇中穿校服，談及學生時期，成晞自曝國中「超高調」，有次染了一頭紅髮、戴藍色隱形眼鏡上課，「那時沒染過頭髮，有一個同學染了藍色，我就很想染，加上我喜歡看動畫，想染一個正常路上少看到的髮色」，結果一進校門就直接被抓去訓導處，他自嘲：「我那時候真的超屁！」

談及吻戲，兩人的壓力不小，母胎單身的王君豪，特地重溫李奧納多的經典電影，研究怎麼親才好看，也有詢問朋友「要怎麼親才好看」，結果得到的回答都是「這個真的教不來」，讓他哭笑不得。沒想到正式上場後，卻被成晞笑虧：「他超像鯉魚！」王君豪說：「我以為我是李奧納多，殊不知我只是一條鯉魚，一直張嘴在等成晞來親我。」

成晞分享，兩人拍吻戲前得先「排好路線」，親之前會套好「等下是左左右左」，否則就會出現「鼻子在打架」的畫面，他提到，剛拍吻戲時，嘴角不停顫抖，被導演發現喊卡：「不要抖！」甚至連手都不知要擺哪，被虧有如「喪屍手」，但後來隨著默契度及信任的提升，動作也越來越自然，成晞感性補充：「認識之後就知道他不是外表看起來那麼嚴肅，他很直率。」

