娛樂 最新消息

《人物專訪》SEVENTOEIGHT天天鬥嘴吵出堅定情誼

SEVENTOEIGHT回台灣宣傳，EXXI义翔（前排左起）隊長麒文、D’OM帝翁、學駿（後排左起）、美祥M以及柏佑暢聊出道甘苦。（記者潘少棠攝）SEVENTOEIGHT回台灣宣傳，EXXI义翔（前排左起）隊長麒文、D’OM帝翁、學駿（後排左起）、美祥M以及柏佑暢聊出道甘苦。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

《人物專訪》SEVENTOEIGHT天天鬥嘴吵出堅定情誼SEVENTOEIGHT已於韓國正式出道，年底將在台灣舉辦FAN CONCERT。
（記者潘少棠攝）

歷經韓籍成員朴鎭佑退團，男團SEVENTOEIGHT以6人體制正式出道，大夥赴韓發展朝夕相處，儘管每天鬥嘴不斷，卻也在吵鬧中培養出比家人更深厚的情誼。

隊長麒文笑說：「我跟柏佑是室友，他每天早上就是叫不醒，就算我用鬧鐘轟炸也沒用。」團員之間偶有爭執，卻是靠忙內D’OM帝翁出面調停，打趣笑虧「哥哥」們：「我們吵歸吵，還好絕對不會動手，小朋友才打架啦！」

6帥從零開始 打造團隊默契

6位成員從選秀節目脫穎而出，隨即投入8個月的密集培訓，「從零開始」打造團隊默契。對於能在韓國出道，對他們來說更是難得的機會與挑戰。麒文感性表示：「我們能登上韓國音樂節目的舞台，是非常幸運的事，也讓我們更珍惜每一次的表演機會。」

提及首次登上打歌舞台的經驗，成員至今難忘。美祥M形容是美夢成真：「每次彩排只有三次機會，我的心情是興奮大過緊張，因為那是我練習生時期的夢想，終於實現了！」學駿則是透露另一面，「其實每次打歌結束，我都會有點低潮，總覺得自己還可以更好。」

由於韓國錄影的行程超級緊湊，有時早上六點就得到電視台錄影，凌晨兩點就開始妝髮，團員怕水腫又不敢吃太多，常常是整晚都沒睡。年僅15歲的忙內D’OM帝翁仍在發育期，因為吃素更需要注意營養，他說：「有時候真的很餓，家人很擔心我吃不夠。」

出道歷程辛苦 團員熬出家人感情

麒文也說，在韓國出道的歷程雖然辛苦，卻讓他們之間的羈絆更深，「我們現在就像一家人一樣。」他們也曾在電視台遇見南韓人氣女團IVE時，直呼前輩真的超親切，讓他們很感動。

結束韓國宣傳，SEVENTOEIGHT近來已回到台灣展開宣傳行程，年底還將舉辦粉絲見面會。來自馬來西亞沙巴的成員EXXI义翔已經一年半沒回家，他說：「會特別想家，也因為有團員陪在身邊，才不會覺得孤單。」EXXI义翔比較擔心台灣的冬天，團員也非常貼心，幫他準備好了一堆外套禦寒。

