（高雄電影節）方宥心變身蝴蝶姑娘被揪合影 楊麗音浮誇配音喊難

《長崎的蝴蝶姑娘》方宥心（左）、導演朱建安一同現身高雄電影節，比出蝴蝶的POSE。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄電影節邁入尾聲，方宥心在短片《長崎的蝴蝶姑娘》中飾演「蝴蝶夫人」，昨受訪分享她為戲穿上厚重和服、臉上畫滿白粉，沒想到竟然有遊客上前詢問能否合影，卻不清楚她是方宥心本人，笑說：「整個就像政府派來的觀光大使在cosplay。」

雄影的「南國幻夢」環節昨迎來《長崎的蝴蝶姑娘》、《那些東西》與《美好的一天》3部短片，《長崎》在旗津、岡山等地取景，方宥心身處卡拉OK的拍攝地時，勾起小時候在工地秀表演的回憶，相較於台北人較為含蓄，方宥心稱高雄的伯伯、阿姨都十分熱情，不但會關心她是不是太瘦，還會主動唱歌要方宥心幫他們打分數，直呼「這就是我的高雄感性」。

請繼續往下閱讀...

導演黃勻弦（左）、楊麗音與《我是陳派派》可愛人偶們合照。（高雄電影節提供）

至於楊麗音則帶著動畫片《我是陳派派》現身雄影，楊麗音並非首次嘗試配音，從侯孝賢年代、電影《油麻菜籽》就曾經配音過，本來以為配音很簡單，實際為「派派媽媽」配音後直呼很難。導演黃勻弦數度要求楊麗音浮誇點，楊麗音形容自己變成兒童台姐姐，發音也變得不標準，笑說「我要申請職業傷害」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法