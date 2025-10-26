自由電子報
娛樂 最新消息

再見《少年吔》緬懷顏正國 遺孀未走出傷痛 喜翔哽咽「很多演員走了」

鋼鐵爸（左起）、廖慶松、高捷、褚明仁、倪重華、杜篤之、喜翔昨一同出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場，緬懷顏正國。（記者王文麟攝）鋼鐵爸（左起）、廖慶松、高捷、褚明仁、倪重華、杜篤之、喜翔昨一同出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場，緬懷顏正國。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕顏正國本月7日因肺腺癌過世，享年50歲。他生前好友、前輩們昨自發合辦「《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場」，包括高捷、喜翔、廖慶松、杜篤之、鋼鐵爸等人一同出席。高捷表示萬般不捨，「千言萬語化為一句『阿彌陀佛』，迴向給他，希望他可以在其他國度繼續做他的好小子。」

顏正國當初為《少年吔，安啦！》重映勤跑宣傳，為電影創下佳績。（資料照，記者王文麟攝）顏正國當初為《少年吔，安啦！》重映勤跑宣傳，為電影創下佳績。（資料照，記者王文麟攝）

該片2022年以4K修復版重映，當時高捷帶著顏正國一起全台跑首映和映後，他昨表示：「這次我們用最快的時間來做一個緬懷，更有意義的是所得要捐給更生人協會，所以無論如何一定要空出時間。」高捷感嘆人生來來去去，不忘叮嚀大家「身體還是要保重好」，也感謝顏正國留下這麼多的好作品，「讓我們可以緬懷他」。

擔任該片副導演的喜翔，曾在顏正國執導電影《角頭2：王者再起》中和他飾演父子，一度哽咽說︰「感觸很深，出品人張華坤走了、很多演員都走了，我們真的很難過，怎麼看都是台灣非常非常棒的黑道片。」

顏正國妻子昨低調出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場，仍未走出傷痛。（記者王文麟攝）顏正國妻子昨低調出席《少年吔，安啦！》珍重再見慈善紀念場，仍未走出傷痛。（記者王文麟攝）

顏正國的告別式目前訂於11月8日上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，負責治喪事宜的鋼鐵爸表示，歡迎影迷到場悼念，預計進行到下午1點，並於3點火化。

他透露國嫂仍未走出傷痛，對於如何安葬還是沒辦法給答案，「阿國走了18天了，她本週有比較穩定，但問到相關的事情她就會傻掉、喃喃自語。」因此目前只確定要火化。

