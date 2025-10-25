自由電子報
娛樂 最新消息

逸祥婚前守貞5年 洞房開機小緊張-邰智源讚新郎體力佳 拱生4娃好上加好

逸祥（左）昨砸百萬辦婚宴，娶原住民歌手紫布爾正若，小倆口婚前守貞5年，逸祥笑認會緊張。（記者陳奕全攝）逸祥（左）昨砸百萬辦婚宴，娶原住民歌手紫布爾正若，小倆口婚前守貞5年，逸祥笑認會緊張。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕自《大學生了沒》班底出道的37歲逸祥與小9歲原住民歌手老婆紫布爾正若結婚，上月才在屏東舉辦排灣族傳統婚禮，昨則在士林青青食尚花園會館舉辦婚宴，席開50桌，花費約250萬。兩人因信仰婚前守貞5年，面對期待已久的洞房花燭夜，逸祥笑說自己還是會緊張，不過忙了一天，何時「開機」還要再看看。

逸祥與紫布爾正若是在教會認識，兩人交往5年至今沒有性生活，逸祥說這幾年都是去健身房發洩體力，再三強調自己體力很夠，昨賓客如雲，邰智源、香蕉、風田、黃國倫、寇乃馨、白雲、董至成等人皆應邀出席，其中，黃國倫與寇乃馨是婚前守貞的「前輩」，認為這樣蠻好的，才能迎接難忘時刻。

邰智源祝福新人百年好合，拱逸祥拚四寶。（記者陳奕全攝）邰智源祝福新人百年好合，拱逸祥拚四寶。（記者陳奕全攝）

而邰智源則祝福新人百年好合，聽聞小倆口守貞5年，他面露驚訝，也笑說逸祥體力好，不如生4個「好上加好」；至於近期爆閃兵風波，邰智源則尬笑，「該怎麼樣就怎麼樣，總是要面對，就從從容容去當兵吧。」

逸祥去年在淡水花950萬買房，新婚規劃是要努力工作存錢、繳房貸，至於生子規劃，逸祥說這兩年暫不考慮，要先打拚事業。

