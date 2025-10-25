張信哲首唱台語 《皺紋寫字》獻母親-告五人快閃香港 寵粉喊唱進紅館

張信哲（右）非常孝順，作詞人何啟弘（左）也把張媽媽的人生故事寫成歌。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王張信哲與夯團告五人近來都忙著世界巡演，張信哲剛抵達溫哥華，推出了台語新歌《皺紋寫字》MV獻給母親，感性地說：「一直沒有為媽媽唱過歌。這首歌其實也不只是關於母親，更是一種自然的母性、一種像『大地之母』或『宇宙之母』的包容與療癒的力量。」告五人明天將在日本大阪開唱，提前快閃香港替代言的手搖品牌宣傳。

張信哲首次挑戰台語歌曲《皺紋寫字》，更融入了電子音樂與節奏設計，他說：「我希望聽不懂閩南語的朋友，也能從旋律與吟唱裡感受到那份母性的力量。這首歌，是送給每個人心中那位無聲卻最溫暖的母親。」

這首歌曲的作詞人何啟弘感性分享：「3年前我媽媽過世，她很愛聽台語歌，我就想寫首歌送她，但一直找不到角度。直到有天阿哲約我跟張媽媽吃飯，我看到她手上的皺紋，就想到那一代的女人都是用手撐起家庭。」於是腦中就閃過了「皺紋寫字」4個字。

張信哲看到歌詞後大受感動，決定要親自演唱這首歌曲，他特別回到故鄉雲林斗六拍攝MV，穿梭嘉南平原、西螺大橋與鐵道意象，串連記憶與傳承。

告五人到香港宣傳，喊話早日唱進紅館。（相信音樂提供）

行程滿檔的告五人日前為代言的手搖飲快閃香港，還趁機到紅磡體育館場勘，團員期待說：「等不及把告五人的音樂唱進這座經典場館」，還有歌迷敲碗要到啟德主場館看告五人，讓他們開心表示：「粵語我們會繼續努力學，每個人唱，每次吶喊，每個歡呼，每個眼神我們都看得很清楚，香港真的讓我們很感動。」明天告五人就要在大阪開唱，11月轉戰東京。

