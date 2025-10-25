（人物專訪）日本最帥高中生求學遭霸凌 新原泰佑懵懂當演員 在煩惱中成長

新原泰佑擁有超高顏值，2018年獲封「最帥高中生」打開知名度。（高雄電影節提供）

記者廖俐惠／專訪

日星新原泰佑帶著新片《魔女沒條件》來台參加高雄電影節，他飾演的灰野勝彥是性慾勃勃的高中生，戲外被問到現階段的慾望，新原泰佑表示：「我的慾望就是下次來台灣拍電影或舞台劇，再次來跟大家見面。」

★出道5年常感迷惘 不後悔演戲

25歲的新原泰佑曾獲選為「日本最帥高中生」，原以為他是學校的風雲人物，沒想到他卻因高顏值在求學階段曾遭到霸凌欺負。回憶起高中時期，新原泰佑從沒有體驗過和樂融融的校園生活，自爆「我是回家社的」，且學生時期就一直在跳舞，因此也沒有參加社團。

請繼續往下閱讀...

新原泰佑因演出《25時，赤坂見》獲矚目，今年在電影《魔女沒條件》中有大尺度的演出。（高雄電影節提供）

新原泰佑自4歲就開始跳舞，所謂的青春就是「跳舞」，若是沒有當演員，新原泰佑或許會成為舞者或編舞師，不過現階段他很享受演員這份工作，並將過去在舞蹈上的訓練，運用在演戲的肢體表現上。不過出道5年的他，坦言在工作上常會感到迷惘，但轉念一想，經歷過痛苦才有快樂，所以沒後悔成為演員。

★台粉滿滿的愛 感動收到手寫日文信

他笑說，一開始進入演藝圈懵懵懂懂，「我想說『好啊！我要進去！』結果進去之後發現沒那麼容易，就在煩惱中成長。」新原泰佑過去好高騖遠，這2、3年被經紀人說「變得圓融了」，「以前總是一股腦想做這個、那個，現在懂得觀察、配合大家，更像大人了。」

這是新原泰佑首次來台，他感謝過去有許多台粉會寄手寫信到公司，且看到信上的日文，他知道一定是粉絲找人翻譯再抄寫，「粉絲特地用了我容易理解的語言，我覺得很感動，感受到滿滿的愛。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法