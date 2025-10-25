自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

河錫辰來台拒接送自搭小黃 李信盈很想林柏宏請記者傳話

河錫辰（左）、李信盈為宣傳《全力奔跑》來台，活力滿滿。（記者胡舜翔攝）河錫辰（左）、李信盈為宣傳《全力奔跑》來台，活力滿滿。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星河錫辰、李信盈昨來台宣傳電影《全力奔跑》，河錫辰竟拒絕片商接送，自己搭計程車從松山機場到飯店，他笑說既然都來到台灣，就希望能夠來場冒險。被問到會不會想從機場「奔跑」到飯店？河錫辰笑說：「如果沒有下雨，我可能會這樣做。」

相較於河錫辰曾在台舉行過粉絲見面會，李信盈是第一次來台，期待工作結束逛夜市，他認為的台灣感性就是「青春電影」，韓星金世正也推薦了一大堆台灣美食給他，全部記在經紀人的清單中，讓他十分期待。他與林柏宏等人合作過電影《悲傷熱帶》，表示當時林柏宏主動與他交換聯絡方式，這次來台應該聯絡一下，但擔心林柏宏太忙，並請記者幫忙傳話：「幫我跟他說，一到台灣就很想他。」

河錫辰笑說如果沒有下雨，或許可以跑到飯店。（記者胡舜翔攝）河錫辰笑說如果沒有下雨，或許可以跑到飯店。（記者胡舜翔攝）

兩人在片中飾演短跑選手，經過了相當辛苦的訓練，還異口同聲透露：「都曾經蹺掉過訓練，但拍攝絕對沒有。」河錫辰稱每次看到對方就是問候「膝蓋還好嗎」，拍完戲還得躺個兩天休息，「早知道台灣有腳底按摩，我就應該搭配著！」他看到同片年輕演員生龍活虎、朝氣滿滿，讓他感嘆：「就算很努力管理自己，還是比不上小鮮肉。」

27歲的李信盈也說「這是個非常極限的挑戰」，跑完步隔天就像快碎掉一樣，不過看到河錫辰每天都這麼努力拍攝，讓李信盈十分佩服，想向他學習。電影已在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中