河錫辰來台拒接送自搭小黃 李信盈很想林柏宏請記者傳話

河錫辰（左）、李信盈為宣傳《全力奔跑》來台，活力滿滿。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星河錫辰、李信盈昨來台宣傳電影《全力奔跑》，河錫辰竟拒絕片商接送，自己搭計程車從松山機場到飯店，他笑說既然都來到台灣，就希望能夠來場冒險。被問到會不會想從機場「奔跑」到飯店？河錫辰笑說：「如果沒有下雨，我可能會這樣做。」

相較於河錫辰曾在台舉行過粉絲見面會，李信盈是第一次來台，期待工作結束逛夜市，他認為的台灣感性就是「青春電影」，韓星金世正也推薦了一大堆台灣美食給他，全部記在經紀人的清單中，讓他十分期待。他與林柏宏等人合作過電影《悲傷熱帶》，表示當時林柏宏主動與他交換聯絡方式，這次來台應該聯絡一下，但擔心林柏宏太忙，並請記者幫忙傳話：「幫我跟他說，一到台灣就很想他。」

請繼續往下閱讀...

河錫辰笑說如果沒有下雨，或許可以跑到飯店。（記者胡舜翔攝）

兩人在片中飾演短跑選手，經過了相當辛苦的訓練，還異口同聲透露：「都曾經蹺掉過訓練，但拍攝絕對沒有。」河錫辰稱每次看到對方就是問候「膝蓋還好嗎」，拍完戲還得躺個兩天休息，「早知道台灣有腳底按摩，我就應該搭配著！」他看到同片年輕演員生龍活虎、朝氣滿滿，讓他感嘆：「就算很努力管理自己，還是比不上小鮮肉。」

27歲的李信盈也說「這是個非常極限的挑戰」，跑完步隔天就像快碎掉一樣，不過看到河錫辰每天都這麼努力拍攝，讓李信盈十分佩服，想向他學習。電影已在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法