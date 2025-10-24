邵雨薇床戰屈中恆 內褲穿8件上陣

范少勳（左起）、簡嫚書、邵雨薇、楊祐寧出席《人浮於愛》上檔記者會，分享拍戲點滴。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕邵雨薇、楊祐寧、簡嫚書、范少勳出席公視影集《人浮於愛》上檔記者會。該劇2020年因疫情停拍，後來重拍、演員大換血，劇組慘賠3千萬。邵雨薇透露，初期曾試鏡過演女二，但歷經重拍後，決定挑戰性格更多變莫測的女主角「周曉琪」。

《人浮於愛》第一版的男女主角為吳慷仁、陳妍希。邵雨薇坦言，初期有去談過女二宋芸樺的角色，「只是我落榜了」，由於疫情延後拍攝，劇組大換血，得知還有第二次機會，便更積極、更渴望爭取，認為「時間過去了，會有不同的選擇，深信都是最好的選擇、最好的安排。」

請繼續往下閱讀...

屈中恆（右）與邵雨薇（左）的情慾戲相當煽情。（資料照）

邵雨薇劇中與屈中恆有情慾戲，還有煽情的脫內褲橋段。她說：「拍得滿順利，屈哥也是經驗十足。」笑說當時內褲大概穿了8件，拍攝時也有親密戲指導在旁，「每一個動作都經過設計，我跟屈哥還有練翻身，有點像摔角的過程」，並笑稱現在會更在意腿部保養。而劇中那件內褲，還是她自己選的，「好像是我代言的，選了最性感的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法