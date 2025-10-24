〈為台灣爭光〉陳思瑋閩南語金曲奪冠 淚謝恩師白冰冰

陳思瑋（左）勇奪世界閩南語金曲盛典冠軍，淚謝恩師白冰冰。（世界閩南語金曲盛典組委會、長興影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025世界閩南語金曲盛典全球總決賽22日於福建泉州安溪登場，歷經半年激戰，台灣選手陳思瑋以《決定拼到底》擊敗馬來西亞廖韵宜與印尼吉良，勇奪世界冠軍，為台灣抱回首座世界級榮耀。他激動落淚哽咽表示：「沒有冰冰姐就沒有今天的我，這個獎要獻給白冰冰！」

本屆盛典吸引台灣、中國、馬來西亞、新加坡、美加、澳洲等地上萬名參賽者角逐，台灣賽區共有13組選手晉級全球60強。最終陳思瑋、田絲晴、周氏兄弟成功挺進12強。白冰冰此次率隊遠征，除了擔任指導老師，也登台演唱《唱祙煞》與《舞池》，氣場全開贏得滿堂彩。她開心直呼：「今天拿到好成績，終於不負眾望！」

請繼續往下閱讀...

這場比賽已邁入第10屆，由澎恰恰、毛俊賀主持，評審陣容包括陳秀男、黃慶元等音樂人。最終成績競爭激烈，陳思瑋以690.13分險勝亞軍，僅差0.7分奪冠。白冰冰笑說：「前三名真的太接近，我也不知道他會拿冠軍！」

頒獎典禮上還發生插曲，成績尚未公布前，陳思瑋誤以為表現不佳、辜負恩師期望，在後台崩潰痛哭。音樂總監陳建平笑說：「他不知道自己已經拿冠軍，還在後台爆哭！」直到主持人宣布他奪冠，才再度落淚哽咽表示終於圓夢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法