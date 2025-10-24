自由電子報
娛樂 最新消息

《國寶》導演角逐奧斯卡 敬重侯孝賢、李安

李相日首次來台，認為電影《國寶》參戰奧斯卡是一個全新的挑戰。（記者胡舜翔攝）李相日首次來台，認為電影《國寶》參戰奧斯卡是一個全新的挑戰。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《國寶》在日本票房突破160億日圓（約台幣32億元），位居日本影史真人電影票房第二名，也將代表日本參加奧斯卡。導演李相日首度來台，笑說根本沒想過電影會賣這麼好，希望電影能夠成為影史冠軍，更幽默笑說：「希望我離開人世之前，不要有人超越我的紀錄！」

李相日透露，當決定要改編這部小說時，第一個想到的就是吉澤亮，因為吉澤亮像一尊人偶般美麗，卻又難以接近，是喜久雄一角的不二人選。由於吉澤亮、橫濱流星片中須演繹歌舞伎演員，李相日給他們一年的時間，從最基礎開始練起，他們背負著精神壓力、負擔只有彼此能理解，李相日認為兩人已經成為了Soulmate。

吉澤亮（後排左）與橫濱流星於《國寶》中化身女形，細膩演釋歌舞伎之美。（傳影提供）吉澤亮（後排左）與橫濱流星於《國寶》中化身女形，細膩演釋歌舞伎之美。（傳影提供）

令他印象最深刻的，是吉澤亮上台前緊張到手抖，由橫濱流星為他化妝的一場戲，李相日回想在開拍前，吉澤亮的身體便已先入戲，從內而外顫抖，最後直接開拍一次就OK，令他十分感動。被問到是否會視吉澤亮、橫濱流星為「國寶」？李相日笑說他們要成為國寶還早，不過可以算是他心中的國寶，「我覺得這部作品可以證明他們將是日本影壇非常代表性的人物。」

片長3小時 網傳吃大福止尿 李相日笑了

李相日前晚抵台，表示很尊敬侯孝賢、楊德昌及李安等台灣導演，更大讚台灣料理、珍奶很美味。不過電影長達3小時，會不會擔心粉絲坐不住？除了網路上瘋傳「吃大福（ 麻糬）止尿」之外，李相日笑說，聽聞電影院附近超商裡的柑橘糖都賣完了，且戲院臨近走廊的票都會優先完售，意外成為電影之外的趣事。

