娛樂 最新消息

Energy陷閃兵風暴停工8個月 小巨蛋如期開唱

Energy的書偉（左起）、坤達再次為了年輕時錯誤的選擇致歉。（相信音樂提供）Energy的書偉（左起）、坤達再次為了年輕時錯誤的選擇致歉。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Energy的書偉及坤達因為閃兵形象大傷，唱片公司昨宣布Energy停工8個月，明年1月兩場小巨蛋演唱會則會如期舉辦，履行對歌迷的承諾。而坤達過去所犯的錯也讓老婆柯佳嬿遭網友攻擊，對於被質疑5月就收到傳票的說法，柯佳嬿也親上火線反擊：「並沒有收過」。

相信音樂透過聲明表示，Energy將停工至明年的6月30日，團體仍會投入已答應參與的公益與慈善相關事務，並如期舉辦明年1月台北小巨蛋演唱會。Energy復出後活動邀約不斷，10月31日原本要擔任日本團體Avantgardey的演出嘉賓，還有11月南北貳路音樂節，加上其他商演及跨年活動全取消，損失粗估超過台幣千萬元。

相信音樂表示：「坤達、書偉之兵役相關事件，兩位成員已坦承約15年前曾做出錯誤的選擇，且深感抱歉，目前已全力配合檢調單位的調查，後續公司亦將依調查進度與結果採取相應處理措施。」唱片公司及團員再次致歉，強調Energy會承擔一切責任，期盼以實際行動重建社會大眾的信任。

Energy明年1月仍會全員出席小巨蛋演唱會，對於網上有部分觀眾喊話「退票」，相信音樂表示：「目前研議中。」

